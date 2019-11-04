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الأمير خالد الفيصل ونائبه يتسلمان تقريراً عن أعمال فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة

الأمير خالد الفيصل ونائبه يتسلمان تقريراً عن أعمال فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة

منطقة مكة المكرمة
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الأمير خالد الفيصل ونائبه يتسلمان تقريراً عن أعمال فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة

الأمير خالد الفيصل ونائبه يتسلمان تقريراً عن أعمال فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=794271
المناطق - جدة

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، تقريراً عن أعمال فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.
وتضمن التقرير الذي سلّمه لسموهما في مقر الإمارة بجدة، مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، شرحاً عن المنتزهات الوطنية و البرية و المخيمات البيئية السياحية بالمنطقة، ومحطات المعالجة، والسدود، إضافة لإحصاءات عن الثروة النباتية.
واستعرض التقرير أعمال السدود ودورها في الاستفادة من المياه المتجددة الناتجة عن الهاطل المطري عن طريق إنشاء السدود بهدف تخزين المياه و الاستفادة منها في تغذية المياه الجوفية و الحماية من أخطار الفيضانات، وذكر التقرير أن عدد السدود المنفذة بمنطقة مكة المكرمة يبلغ 56 سداً بالإضافة إلى 20 بركة يتم استدامتها والاستفادة منها كمصادر مياه واعدة.

 

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