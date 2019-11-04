نائب محافظ مؤسسة التدريب التقني يطلع على مؤشرات إنجاز العمل بإدارة تقني تبوك

المناطق - تبوك

زار نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لسياسات التدريب والجودة الدكتور عبد الله بن مستور آل مرزوق ‏الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك وذلك للوقوف على مؤشرات إنجاز العمل فيها.

واطلع نائب المحافظ على ما تم إنجازه من خطط في إدارة الجودة وفرع ‏مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر ‏وفرع إدارة التدريب الأهلي وإدارة العلاقات العامة والإعلام والمتابعة ومركز الدراسات والبحوث ومركز الصيانة وإدارة المشاريع ‏إضافة إلى مبادرات الإدارة التي تم البدء في تنفيذها والمبادرات التي ستنفذ بالاتفاق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة في المنطقة.