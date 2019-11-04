نائب محافظ مؤسسة التدريب التقني يطلع على مؤشرات إنجاز العمل بإدارة تقني تبوك

زار نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لسياسات التدريب والجودة الدكتور عبد الله بن مستور آل مرزوق الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك وذلك للوقوف على مؤشرات إنجاز العمل فيها.
واطلع نائب المحافظ على ما تم إنجازه من خطط في إدارة الجودة وفرع مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر وفرع إدارة التدريب الأهلي وإدارة العلاقات العامة والإعلام والمتابعة ومركز الدراسات والبحوث ومركز الصيانة وإدارة المشاريع إضافة إلى مبادرات الإدارة التي تم البدء في تنفيذها والمبادرات التي ستنفذ بالاتفاق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة في المنطقة.
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