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محافظ تيماء يرأس اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني بالمحافظة

محافظ تيماء يرأس اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني بالمحافظة

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محافظ تيماء يرأس اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني بالمحافظة

محافظ تيماء يرأس اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=794279
المناطق - تبوك
عقدت لجنة الدفاع المدني الفرعية بمحافظة تيماء اليوم اجتماعاً برئاسة المحافظ رئيس اللجنة سعد بن نايف السديري بحضور جميع الأعضاء من الإدارات الحكومية ذات العلاقة وذلك بصالة الاجتماعات بمقر المحافظة.
وبدء الاجتماع بكلمة لمحافظ تيماء رحب فيها بالحضور مؤكداً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك حيال الحرص والاهتمام بجميع نواحي السلامة العامة بالمحافظة ومراكزها وتكثيف البرامج التوعوية والوقائية واشتراطات السلامة من الحريق في المنشآت الحكومية والعمل وفق ما اسند للجنة من مهام .
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال أبرزها التأكيد على جميع الجهات ذات العلاقة بأهمية تنفيذ خطة الطوارئ ورفع جاهزية الاستعداد والعمل على تهيئة الإمكانيات المتوفرة كافة كما تم مناقشة وضع المزارع المهملة التي تعد استنزافاً حقيقياً للموارد المادية والبشرية للدفاع المدني  بالإضافة إلى مناقشة وضع المباني الآيلة للسقوط والتي تُشكل خطراً متواصلاً على الأهالي وخاصة من ساكني المنازل المجاورة لها بالإضافة إلى المخاطر الأخرى لها وتأثيرها على البيئة والتشويه البصري الذي تُسببه.
كما تم خلال الاجتماع بحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيال ما تم بحثه.

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