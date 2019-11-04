وكيل إمارة الجوف يكرم اللجنة الإعلامية لاحتفالات اليوم الوطني الـ 89

الجوف - محمد الحسن

كرم وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان اليوم اللجنة الإعلامية لاحتفالات المنطقة في اليوم الوطني 89 ، كما كرم آل سلطان ملتقى إعلاميي الجوف الراعي الإعلامي لاحتفالات

اليوم الوطني .

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بالإمارة اليوم لرئيس ملتقى إعلاميي الجوف عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان، ورئيس اللجنة الإعلامية لاحتفالات منطقة الجوف في اليوم الوطني 89 ميسر بنت محمد البديوي وأعضاء اللجنة .

واستمع آل سلطان لعرض من رئيس الملتقى ورئيسة اللجنة الإعلامية ، حيث تم تحرير ما يزيد على 350 مادة تحريرية ، و600 صورة متنوعة ، و4500 تغريدة ورتويت ، و 30 “فيديو” تحمل مقاطع وعبارات عن هذه المناسبة .

بعد ذلك تسلم وكيل الإمارة التقرير الإعلامي لأعمال اللجنة ، ثم قام بتكريم رئيسة وأعضاء اللجنة ، وملتقى إعلاميي الجوف بشهادات الشكر ، نظير جهودهم الإعلامية في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا

جميعاً .

كما تسلم وكيل الإمارة درعاً تذكارياً من رئيس ملتقى إعلاميي الجوف بهذه المناسبة .

وأعرب الحموان عن شكره لوكيل الإمارة على هذا التكريم، مؤكداً على تقديم عمل إعلامي مميز يرقى بمستوى المنطقة وطموحات سمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه .