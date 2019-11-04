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ايران تعلن أنها باتت تنتج 5 كلغ من اليورانيوم المخصب يوميا

ايران تعلن أنها باتت تنتج 5 كلغ من اليورانيوم المخصب يوميا

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ايران تعلن أنها باتت تنتج 5 كلغ من اليورانيوم المخصب يوميا

ايران تعلن أنها باتت تنتج 5 كلغ من اليورانيوم المخصب يوميا
http://almnatiq.net/?p=794288
المناطق - الفرنسية
أعلنت ايران الاثنين أنها باتت تنتج 5 كلغ من اليورانيوم المخصب يوميا، أي أكثر بعشر مرات مما كانت تنتجه قبل شهرين عندما أعلنت وقف التزامها ببعض القيود على برنامجها النووي الواردة في الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى عام 2015.
جاء الاعلان عبر التلفزيون الايراني على لسان علي أكبر صالحي نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية الذي أعلن أيضا أن بلاده صممت نموذجين جديدين لأجهزة الطرد المركزي المتطورة بدأ اختبار أحدهما.

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