أمير القصيم يتسلّم التقرير السنوي للجنة شباب محافظة عنيزة ويكرم الداعمين

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http://almnatiq.net/?p=794304
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس شباب منطقة القصيم، في مكتب سموه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة, بحضور وكيل امارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, اليوم، محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم، ورئيس الغرفة التجارية بعنيزة نزار الحركان ، ورئيس بلدية عنيزة المهندس خلف العتيبي ، ومدير تعليم عنيزة محمد الفريح ، وأمين عام مجلس شباب القصيم دهش الدهش, ورئيس لجنة شباب محافظة عنيزة محمد الحركان وأعضاء اللجنة، الذين قدموا للسلام على سموه واطلاعه على أعمال اللجنة، ومبادراتها لعام 1440هـ.

 

وقدم محافظ عنيزة لسمو أمير القصيم التقرير السنوي عن اللجنة، وأنشطتها الهادفة إلى مواكبة تطلع شباب وشابات المحافظة في عدة مجالات، ودمجهم في أعمال التنمية والتطوير الذي تحتاجه المحافظة ويلبي احتياجات الشباب والشابات, بالشراكة مع كافة القطاعات بالمحافظة, مبيناً على أن المناشط المقدمة سلطت الضوء على الشباب الناجحين الذين حققوا انجازات على مستوى المنطقة، وتشجيع الشباب على الاستمرارية في التميز والنجاح. مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه الدائم وتشجيعه لشباب المنطقة.

 

وأشاد الأمير فيصل بن مشعل بما رآه من أعمال وجهود, مبيناً على أن ما رآه من انجاز ما هو الا نتيجة جهود جماعية بين اللجنة وكافة القطاعات الحكومية بالمحافظة, مشدداً على أهمية ان يتمثل الشاب بالأخلاق العالية وحسن التعامل مع الناس, مؤكداً أهمية دورهم كونهم عماد الوطن ومستقبله، وإشراكهم في جميع الجوانب التنموية، متمنياً سموه لهم دوام التوفيق والسداد في تحقيق الأهداف التي من أجلها أوجدت مثل تلك اللجان.

 

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