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الأمير فيصل بن مشعل يلتقي مدير جوازات القصيم ويتسلم التقرير السنوي الإحصائي لعام 1440هـ

الأمير فيصل بن مشعل يلتقي مدير جوازات القصيم ويتسلم التقرير السنوي الإحصائي لعام 1440هـ

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الأمير فيصل بن مشعل يلتقي مدير جوازات القصيم ويتسلم التقرير السنوي الإحصائي لعام 1440هـ

http://almnatiq.net/?p=794310

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة, اليوم، مدير جوازات المنطقة اللواء مساعد الرومي، يرافقه مساعده العميد خالد السويل, الذين قدموا للسلام على سموه، وتسليمه التقرير السنوي الإحصائي لجهود جوازات منطقة القصيم والإدارات التابعة لها لعام 1440هـ .

 

واطلع سموه على عدد من الإجراءات للخدمات الالكترونية التي نفذتها إدارة جوازات المنطقة وهي أكثر من 400 ألف خدمة للمواطنين والمقيمين, وخدمة أكثر من 600 ألف مسافر من خلال مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالمنطقة, وكذلك ارتفاع عدد الخدمات الالكترونية المقدمة للمواطنين والمقيمين لأكثر من 85% من إجمالي الإجراءات التي تقدمها جوازات المنطقة.

 

ورحب سمو الأمير فيصل بن مشعل بالجميع, مشيداً بالجهود التي يقدمها مدير ومنسوبي جوازات المنطقة لخدمة المواطنين والمقيمين, منوهاً بحسهم الأمني العال كونهم يعتبرون سداً منيعاً لهذه البلاد المباركة ومقدساتها, مبيناً سموه على أن العمل على خدمة المواطن والمقيم عمل رائد وأن الجهود التي يقدمها منسوبي الجوازات تعكس ثقافة أبناء الوطن الأوفياء, منوهاً بما توليه القيادة ـ أيدها الله ـ من دعم وعطاء لتعزيز وتطوير الجوانب التقنية كافة داخل مؤسسات الوطن لتسهم في سرعة الأداء وجودة العمل, مشيداً سموه بالتقرير المقدم والتعامل الإيجابي للخدمات المقدمة, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

 

من جانبه قدم اللواء الرومي شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير  الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم, على اهتمامه ودعمه ومتابعته لجهود الجوازات بالمنطقة فيما يخدم المواطن والمقيم لإنهاء معاملاتهم بكل يسر وسهولة, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود المقدمة لخدمة الوطن والمواطن.

 

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