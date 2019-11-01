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أمير حائل يستقبل مدير فرع رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة

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أمير حائل يستقبل مدير فرع رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة

أمير حائل يستقبل مدير فرع رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=794315
المناطق - حائل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقه حائل بمكتب سموه بالإمارة اليوم مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ صالح بن علي الزبيدي .
ونوه سمو أمير حائل بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من حرص على تطبيق تعليم الشريعة الإسلامية وشعيرة الأمر بالمعروف مؤكداً أهمية دور رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , مبدياً سموه دعمه لرجال الهيئة ليؤدوا أدوارهم ومهامهم على أكمل وجه .
وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا التي تخص مجال عمل رجال الهيئة بالمنطقة.

 

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