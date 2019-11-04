أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية كنوز ومركز جنى

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شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه في ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين جمعية كنوز للأنامل المبدعة بالقصيم ومركز بناء الأسر المنتجة “جنى” بالمنطقة الشرقية.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون بين الطرفين لدعم مشاريع الأسر المنتجة وتطويرهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم، ودعم الأسر المنتجة بقروض حسنة مستردة، وتدريبهم وتأهيلهم ببرامج حرفية مجانية، ووقع الاتفاقية من قبل جمعية كنوز المدير التنفيذي للجمعية غادة الربعي، ومن قبل مركز جنى مدير المركز محمود الشامي.

واستمع سمو أمير القصيم إلى إيجاز عن أهداف الاتفاقية وجدواها، وعدد المستفيدين منها، مباركاً توقيع الاتفاقية بين جمعية كنور ومركز جنى، مؤكداً أهمية مثل هذه الاتفاقية لتعزيز عمل الأسر المنتجة في بيئة عمل ملائمة من خلال التدريب والتأهيل لتزاول نشاطاتها التي تمارسها، لرفع مستوى معيشتها وتشجيعها على الإنتاج والعمل الحر، لافتاً إلى أن الأسر المنتجة تحظى بدعم كبير من قبل القيادة الحكيمة، وأن رؤية المملكة الطموحة 2030 ذهبت إلى توسيع دوائر دعمها وتمويلها، إيماناً منها بالدور الذي تقوم به الأسر لدعم الاقتصاد الوطني، معرباً عن شكره لمركز جنى على مبادرته الطبية، آملاً من القطاع الخاص تفعيل دوره الاجتماعي والخيري بما يعود على الجميع بالفائدة.

حضر توقيع الاتفاقية وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، ومدير بنك التنمية الاجتماعية بالقصيم سلطان الحربي.