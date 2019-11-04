لجنة الدفاع المدني الفرعية باملج تضع الخطط للموسم الحالي

أملج - فايز السميري

في سياق توجيهات صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان امير منطقة تبوك عقدت لجنة الدفاع المدني الفرعية باملج اجتماعها برئاسة محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي وحضور وكيل المحافظة مسعود بن مسلم الجهني المدني وعدد من مديري الادارات ذات العلاقة والاجهزة الحكومية والجهات الامنية لبحث الاستعدادات للظروف المناخية المتوقعة خلال الموسم الحالي.

وناقش اعضاء اللجنة خلال الاجتماع الخطط الماضية التي اثبتت نجاحها ومراجعتها لتحسين تطوير العمل بها والتنسيق بين الجهات المشاركة والتأكد من صيانة الاليات والمعدات وتوزيعها حسب الاماكن المتفق عليها لسرعة الاستجابة والاستفادة منها عند الجاجة ووضعها على اتم الاستعدادات خلال الموسم الحالي ومتابعة التوقعات التي تنشرها الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة ، كما لفتت اللجنة الى توجيه المواطنين والمقيمين على اتباع تعليمات الدفاع المدني التي تحث على الابتعاد عن مجاري السيول وبطون الاودية والبقاء في المنازل اثناء هطول الامطار والبعد عن تجمعات المياه حرصاً على سلامتهم.