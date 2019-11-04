معالي مدير جامعة الباحة يترأس الجلسة الثانية لمجلس الجامعة للعام الجامعي الحالي

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رفع معالي مُدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين باسمه، ونيابة عن جميع منسوبي ومنسوبات الجامعة عظيم شكره، وجليل عرفانه وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بمناسبة الموافقة الكريمة على نظام الجامعات الجديد، الذي يعكس الرؤية الطموحة للمملكة، ولمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على ما بدله من مجهودات حثيثة في متابعة صدور هذا النظام، الذي يُعّد نقلة نوعية نحو تحقيق الجودة وتطوير الأداء والتنافسية العالمية. جاء ذلك خلال ترأس معاليه مجلس الجامعة في جلسته الثانية للعام الجامعي 1440/ 1441 وذلك بقاعة اجتماعات المجلس في مقر الجامعة بالمدينة الجامعية، وذلك بحضور الأمين العام للجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح، ووكلاء الجامعة وعُمداء الكليات والعمادات المساندة.

و أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين مجلس الجامعة الأستاذ الدكتور غانم بن محمد الغامدي، أن المجلس استعرض وناقش الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال في جلسته الثانية للعام الجامعي 1440 /1441هـ، وأصدر المجلس بحقها توصيات تخدم مصلحة الجامعة وتهم العملية الاكاديمية، وأستعرض الخطة الاستراتيجية للجامعة، وأصدر عدد من قرارات الترقية لدرجة أستاذ ودرجة أستاذ مشارك والتعيين على درجة أستاذ مساعد لعدد من منسوبي الجامعة العائدين من البعثة، وعرض بيانات الطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم في مرحلة البكالوريوس لجميع التخصصات في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي.

وأشار الأستاذ الدكتور الغامدي إلى أن المجلس ثمن مبادرة الشيخ سعيد بن على العنقري المتمثلة في دعم أوقاف الجامعة بمبلغ مليوني ريال.