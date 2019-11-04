فرع الكلية التقنية ببلجرشي يبدأ في قبول المتدربين في 13ربيع الأول

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يبدأ فرع الكلية التقنية ببلجرشي يوم الأحد 13/3/1441هـ في استقبال طلبات المتقدمين للقبول للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1440-1441هـ ، للبرنامج الصباحي ، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني www.tvtc.gov.sa .من خلال رابط القبول الموحد :https://ugate.tvtc.gov.sa/ AFrontGate/​ ودعا مشرف فرع الكلية التقنية ببلجرشي المهندس مشعل بن شباب الزهراني المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصّصات المتاحة بالكلية وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني وطباعته بعد إكمال إدخال البيانات.من جانبه أوضح الزهراني، أن فرع الكلية سيفتح باب القبول للفصل التدريبي الثاني في أقسام التأمين ، وقسم تقنية الحاسب ( دعم فني ) ، مفيدًا أن الكلية اشترطت في المتقدم أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو شهادة المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية أو ما يعادلها , وأن يكون حسن السيرة والسلوك , ولائقًا طبيًا بما يتناسب مع التخصّص المتقدم له ، وأن يستوفي الشروط المعلنة على بوابة القبول الموحد والتي تحددها الكلية.