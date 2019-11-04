يبدأ فرع الكلية التقنية ببلجرشي يوم الأحد 13/3/1441هـ في استقبال طلبات المتقدمين للقبول للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1440-1441هـ ، للبرنامج الصباحي ، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني www.tvtc.gov.sa .من خلال رابط القبول الموحد :https://ugate.tvtc.gov.sa/
فرع الكلية التقنية ببلجرشي يبدأ في قبول المتدربين في 13ربيع الأول
يبدأ فرع الكلية التقنية ببلجرشي يوم الأحد 13/3/1441هـ في استقبال طلبات المتقدمين للقبول للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1440-1441هـ ، للبرنامج الصباحي ، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني www.tvtc.gov.sa .من خلال رابط القبول الموحد :https://ugate.tvtc.gov.sa/
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