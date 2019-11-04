وزير العمل والتنمية الاجتماعية يزور جامعة الملك فهد

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زار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، اليوم ، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، والتقى بمدير الجامعة الدكتور سهل بن نشأت عبدالجواد ووكلاء الجامعة وعدد من قيادات الجامعة.

وتضمن برنامج الزيارة افتتاح ورشة عمل ودورة لتطوير وتدريب العاملين في القطاع غير الربحي بالمملكة وجولة في بعض مرافق الجامعة.

ورحب الدكتور عبد الجواد بمعالي الوزير ، منوها بالتعاون بين الجامعة والوزارة الذي يعزز الممارسات الاحترافية في جميع جوانب العمل في القطاع غير الربحي وينقله من مرحلة الاجتهاد الفردي إلى مرحلة العمل المؤسسي ويحقق التنمية الاجتماعية للأفراد والمجتمع بمفهومها الشامل.

وأوضح أن الجامعة سبق أن وقعت مجموعة من الاتفاقيات مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مجال تطوير العمل في القطاع غير الربحي، مشيراً الى أن الجامعة بذلت جهوداً كبيرة في مجال العمل غير الربحي فقد أسست مركز التميز لتطوير المؤسسات غير الربحية الذي يهدف إلى تقديم الاستشارات والبرامج النوعية التي تساعد على تشكيل مستقبل القطاع غير الربحي وتعظيم أثره الاقتصادي والاجتماعي، كما نظمت الجامعة سلسلة من ورش العمل تحت عنوان إدارة المؤسسات غير الربحية، تحولت إلى منتدى سنوي لتطوير القطاع غير الربحي يشهد مشاركة محلية ودولية واسعة النطاق من خبراء وممارسين في هذا الحقل الحيوي.

وبين الدكتور عبد الجواد إن الجامعة دشنت مشروع إدامة الذي استمر تطويره وفق معايير محددة حتى اعتمدته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ليصبح المعيار الوطني لوحدات إدارة التطوع في المنظمات، كما أسست الجامعة بالتعاون مع برنامج الفوزان لخدمة المجتمع أكاديمية تهدف إلى بناء قدرات قيادات المؤسسات غير الربحية.

من جانبه أفاد مدير مركز التميز لتطوير المؤسسات غير الربحية الدكتور هتان توفيق إن الدورة و ورشة العمل تأتي ضمن اتفاقية أبرمتها الجامعة مع الوزارة، وتهدف إلى تطوير عدد من المعايير المهنية القياسية لبعض وظائف القطاع غير الربحي في المملكة، وتطوير مواصفات مؤهلات هذه الوظائف وتأهيل المتدربين لكل مهنة للالتحاق بالعمل لدى الجهات غير الربحية ، مشيرا إلى أن الاتفاقية تعزز الممارسات الاحترافية في جميع جوانب العمل في القطاع غير الربحي استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية وباشتراك خبراء عالميين في جميع مراحل المشروع.

وأبان إن معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية اطلّع خلال الزيارة على تجربة الجامعة في العمل غير الربحي، مشيراً إلى أن الجامعة تنهض بأدوار رئيسية ممثلة في البحث العلمي وخدمة المجتمع في مجال العمل غير الربحي، وقد أسست شراكات دولية في مجال القطاع غير الربحي منها 4 شراكات مع جامعة انديانا بوليس وجامعة ولاية أريزونا وجامعة جراند فالي وكلية كاس لإدارة الأعمال بجامعة مدينة لندن.

بدوره أوضح مدير أكاديمية الفوزان بالجامعة الدكتور باسم مدني إن برنامج الزيارة تضمن افتتاح دورة تدريبية وورشة عمل لتطوير قيادات المؤسسات غير الربحية ضمن المشاريع التي تنفذها الجامعة لصالح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وأشار إلى أن الدورة التي تنظم بعنوان “أخصائي الحوكمة في القطاع غير الربحي”، تعد ضمن مبادرات تطوير العاملين في القطاع غير الربحي التي تستهدف تدريب 1500 مستفيد في المرحلة الأولى و15000 مستفيد في المرحلة الثانية في مختلف تخصصات القطاع غير الربحي كإدارة المشاريع وتطوير الموارد المالية وإدارة المتطوعين وغيرها.

وبين أن الورشة تهدف إلى تطوير المعيار الوظيفي الوطني الخاص بِـ “مدراء المشاريع التنموية في القطاع غير الربحي”، والتي تأتي ضمن مشروع “وضع المعايير والمؤهلات المهنية لوظائف القطاع غير الربحي” الذي يستهدف 10 وظائف في المرحلة الأولى و18 وظيفة في المرحلة الثانية.

