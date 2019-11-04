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“العمل”: القبض على معنف الطفل السوري تمهيداً لإحالته للنيابة العامة

“العمل”: القبض على معنف الطفل السوري تمهيداً لإحالته للنيابة العامة

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“العمل”: القبض على معنف الطفل السوري تمهيداً لإحالته للنيابة العامة

“العمل”: القبض على معنف الطفل السوري تمهيداً لإحالته للنيابة العامة
http://almnatiq.net/?p=794380
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، القبض على معنف الطفل السوري، تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة، مؤكدة توجيه الطفل إلى المستشفى للكشف عليه والاطمئنان على حالته

جاء ذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية، بحسب المتحدث الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية خالد أبا الخيل

وتداول مغردو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل سوري الجنسية، يتحدث عن تعرضه للعنف والإيذاء من قبل والده، وبدت عليه آثار تعنيف إثر تعرضه للضرب، خاصةً على جبهته وإحدى عينيه

وعلى الفور، وجّهت النيابة العامة، بتحريك دعوى جزائية عامة بحق أب عربي مقيم في المملكة، قام بتعنيف طفله الذي لا يتجاوز السابعة من عمره

وجاء قرار النيابة اليوم بناءً على ما تم رفعه من قبل «وحدة الرصد» في النيابة العامة، بشأن الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي

وأكدت النيابة العامة تجريم الأنظمة النافذة تعنيف الأطفال وكل ما من شأنه التسبب بالأذى لهم، مضيفةً أن من يرتكب مثل هذه الأفعال سيكون عرضة للجزاء الرادع، وفقاً للأنظمة والتعليمات المتعلقة بذلك، وسيتم تحريك الدعوى الجزائية العامة ضد الأب استناداً للمادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية، ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقاً للمواد 24 و27 و28 من ذات النظام، بعد التحقق من صحة المقطع وانطوائه على ما يوجب مباشرة الاختصاص، واستكمال الإجراءات النظامية بحق الجاني والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن

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