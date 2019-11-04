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وزير الخارجية يستقبل مدير منظمة “الإيسيسكو” ووفداً من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي

وزير الخارجية يستقبل مدير منظمة “الإيسيسكو” ووفداً من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي

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وزير الخارجية يستقبل مدير منظمة “الإيسيسكو” ووفداً من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي

وزير الخارجية يستقبل مدير منظمة “الإيسيسكو” ووفداً من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي
http://almnatiq.net/?p=794382
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، اليوم، مدير عام المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “الإيسيسكو” الدكتور سالم بن محمد المالك.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض مجالات التعاون بين المملكة ومنظمة الإيسيسكو وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى دور المملكة الداعم للعمل الإسلامي المشترك الرامي إلى بناء منظومة ثقافية وعلمية وتربوية في البلدان الإسلامية الأعضاء في المنظمة.
كما استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، وفداً من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي.
وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، وكيل الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور سعود بن صالح كاتب ، والوزير المفوض في غرفة عمليات خلية اليمن إبراهيم بن سعد بن بيشان، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية المكلف سلطان الخزيم، وسفير جمهورية فرنسا لدى المملكة السفير فرانسوا غوييت.

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