أمانة الشرقية تستعرض فرصها ومشاريعها وخدماتها الاستثمارية في “راد” لريادة الأعمال

المناطق - الدمام

استعرضت أمانة المنطقة الشرقية فرصها ومشاريعها وخدماتها الاستثمارية، في ملتقى ومعرض «راد» لريادة الأعمال القائم على أرض معارض الظهران (الظهران اكسبو)، والذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، صباح اليوم الاثنين ٤ نوفمبر ٢٠١٩م، وتنظمه غرفة الشرقية ممثلة بمجلس شباب وشابات الأعمال، و تضمنت الفرص التي استعرضتها الأمانة عدد من المشاريع أبرزها المشاريع الترفيهية والتجارية الهادفة لتنمية المنطقة اقتصاديا وسياحيا والمساهمة في تحقيق أهداف برنامج (جودة الحياة 2020) أحد برامج رؤية المملكة 2030 .

حيث شاركت الأمانة بجناح نفذته وكالة الاستثمارات وتنمية الايرادات في المعرض، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، ويهدف للإسهام في تطوير القطاع الاقتصادي ورفده بالأفكار الجديدة، التي تواكب التطور العالمي واستقطاب أبرز الإنجازات العالمية للاستفادة من نتائجها.

كما يعد الملتقى فرصة لرواد ورائدات الأعمال للاستفادة من الخبرات المشاركة والتعرف على أبرز المستثمرين.

وتلتقي أمانة المنطقة الشرقية في جناحها الخاص بملتقى ومعرض راد لريادة الأعمال ٢٠١٩ المستثمرين ورواد الأعمال، لاستعراض أبرز الفرص الاستثمارية المطروحة والخدمات الالكترونية وتطبيق استثماري للأجهزة الذكية، بالإضافة الى تلقي المقترحات لتطوير وتنمية المنطقة استثماريًا.

