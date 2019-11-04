وزارة التجارة والاستثمار تفتتح فرعها الجديد لخدمات العملاء في مكة المكرمة

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افتتحت وزارة التجارة والاستثمار فرعاً جديداً لخدمة العملاء بمنطقة مكة المكرمة يقدم خدمات قطاع الأعمال وخدمات المستهلك للمستفيدين في العاصمة المقدسة والمراكز المجاورة والتابعة لها.

ويقع المقر الجديد في برج مواسم على الطريق الدائري الثالث بمكة المكرمة بمساحة إجمالية قدرها بـ 13 ألف متر مربع، ويأتي ذلك في إطار حرص واهتمام الوزارة بتقديم خدماتها بمفهوم حديث في مختلف مناطق المملكة، وتذليل جميع الصعوبات أمام العملاء، وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر، إلى جانب إحكام الرقابة على الأسواق، وحماية المستهلكين، وتطبيق الأنظمة.

وتطبق الوزارة في مراكز خدمة العملاء مفهوم الموظف الشامل ضمن بيئة عمل جديدة ومتطورة تعتمد على التقنيات الحديثة التي تسهل الإجراءات وتختصر الوقت على العملاء، وتسهم في تقديم خدمة نوعية لهم، كما تخصص منطقة متطورة للخدمة الذاتية توفر للعميل الحصول على الخدمة التي يريدها الياً، بالإضافة إلى وجود مسارات ومجموعات محددة لكل خدمة، ما يمكن العميل من الحصول على الخدمة التي يبحث عنها بكل يسر وسهولة.

وتولي اهتماماً كبيراً بالعناية بالعملاء، من خلال قياس نسبة رضاهم عن الخدمات التي يقدمها، ومعرفة انطباعاتهم حول هذه الخدمات، حيث يشاركون في تقييم الخدمات التي يقدمها المركز بشكل دوري.

وتقدم الوزارة أيضاً وعلى مدار الساعة 52 خدمة إلكترونية عبر موقعها الإلكتروني mci.gov.sa للشركات والمؤسسات والأفراد بهدف تسهيل بدء ممارسة النشاط التجاري وتعزيز ثقة المستثمرين وتحسين البيئة التجارية والاستثمارية للمملكة.

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار مواصلة بذل مساعيها لتسريع الإنجاز وتسهيل وتيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد والاعتماد على توفير الخدمات الإلكترونية، والربط مع الجهات ذات العلاقة بما يضمن رفع مستوى الشفافية والمصداقية في تقديم جميع الخدمات للمستفيدين.