إعلان توصيات المؤتمر الثالث للمستجدات في علاج الأمراض المزمنة بمدينة الجبيل الصناعية

المناطق - الجبيل الصناعية

أعلن المؤتمر الثالث للمستجدات في علاج الأمراض المزمنة بمدينة الجبيل الصناعية عن توصياته في أن الرعاية الصحية ذات القيمة العالية المتعلقة بالهدر تصل الى 25 % من التكلفة فلابد من الارتقاء بجودة وفعالية خدمات الرعاية الصحية وهو هدف من اهداف التحول الصحي.

حيث ركزت مستجدات امراض القلب على أن الرياضة المنتظمة والامتناع عن التدخين والغذاء الصحي على المدى البعيد افضل من أي دواء للوقاية من امراض القلب والجهاز الدوري الدموي ونصيحة مهمة لمرضى القلب بالانتظام على الادوية من اجل تجنب المضاعفات.

فيما تبلغ مستجدات السكري و ما قبل السكري ما يعادل ثلث المجتمع ولذلك فإن الوقاية من خلال الفحص الدوري وتحسين نمط الحياة من خلال الرياضة و انقاص الوزن قد يحمي منه بمعدل 60% تقريبا وهنالك ادوية جديدة لعلاج السكري قد يستفاد منها لانقاص الوزن لما لها من فائدة للجهاز الدوري الدموي والقلب مع الاخذ في الاعتبار الاثار الجانبية ونوعية المريض.

وأوضحت توصيات مستجدات ارتفاع الضغط الشرياني على أنه يعرف ارتفاع الضغط الشرياني بالقاتل الصامت وهو يصيب شخص من كل اربعة اشخاص عالمياً ويعتبر سبب رئيسي لجلطات الدماغ حيث أن الضغط الطبيعي 80/ 120 او اقل وفحصه بشكل دوري ضروري والحمية الغذائية قليلة الصوديوم وغنية بالبوتاسيوم وممارسة الرياضة وانقاص الوزن يقي من ارتفاع الضغط ويحافظ عليه.

ولقد ذكرت أن مستجدات امراض الغدة الدرقية قد أوصت المريض أنه اذا لوحظ من خلالها تورم في الغدة الدرقية (مقدمة العنق) فيجدر به مراجعة الطبيب في أسرع وقت إضافة إلى أن زيادة الوزن او نقصانه لا تعني دائما وجود مشكلة في الغده فهناك العديد من الاسباب التي تؤدي الى تلك الاعراض

وتضمنت مستجدات الامراض الصدرية والتنفسية أن التدخين (الايجابي والسلبي) يؤدي لصعوبة التنفس ولإعاقة الرئة ومن أهم طرق العلاج له هو الاقلاع عن التدخين ولمريض الربو فإن من الأهمية وبمكاناً من الالتزام بالدواء والاخذ في الاعتبار تغير المواسم لتغير الجرعة.

فيما احتوت مستجدات الطب الرياضي على أهميته وذلك لتجهيز الرياضي لأعلى اداء من خلال عمليات الاستطالة وبرامج الوقاية للاعب وتوعية الاطباء بالإصابات المتكررة لضمان أفضل علاج ممكن عبر الوصفة الرياضية للبدء بممارسة الرياضة وهي طريقة علمية خاصة بالأطباء تعمل على تسهيل الأهداف للمريض من اجل مجتمع صحي وتشمل مدة ونوعية الرياضة وتكرارها خلال الاسبوع و معدل الرياضة واللياقة المطلوبة.

وتمحورت مستجدات ارتفاع الكوليسترول على نسبة انتشار وارتفاع الكوليسترول عالية حيث قد تصل الى ثلثي المجتمع ويمكن البدء بقياسه من سن العشرين كما أن هناك بعض العلاجات الجديدة الواعدة بشكل حقن شهرية ولكنها غالية الثمن واختيارها للحالات عالية الخطورة والتي لا تستجيب للعلاج التقليدي.

واشتملت مستجدات امراض هشاشة العظام حيث يعتبر مرض هشاشة العظام مرض شائع و صامت ويصل الى 50 % من النساء السعوديات بعد سن الخمسين وتكمن الوقاية منه بالتغذية السليمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين د والرياضة خصوصا التوازن وحمل الاثقال بالإضافة للمشي وعمل الفحص بالأشعة مع وجود عوامل الخطورة واستخدام العلاج بشكل منتظم تحت اشراف طبي.

وأشارت مستجدات الطب الوقائي إلى تفعيل دور الطب الوقائي على جميع فئات المجتمع حيث ان الطب الوقائي يساعد على منع حدوث الكثير من الامراض المعدية والمزمنة مما يحد من معدل الوفيات في المجتمع.

وتطرقت مستجدات امراض كبار السن إلى أن كبار السن هي فئة غالية علينا في المجتمع ورعايتهم تتطلب مشاركة الاهل و المجتمع مع الطاقم الطبي المتخصص في رعاية كبار السن لتقديم الرعاية اللازمة لهم.

وركزت مستجدات الامراض الجلدية على أنه عند ملاحظة طفح جلدي خصوصا اذا استمر لتفرة طويلة تزيد عن اسابيع او كان يسبب ألما فعليك مراجعة طبيب الاسرة او الطبيب المختص واذا لاحظت تغير في شكل أي وحمه جلدية فعليك بمراجعة الطبيب بشكل عاجل كما ينصح باستخدام الكريمات الواقية من الشمس عند تعرضك لأشعة الشمس لفترة طويلة خاصا اذا كانت البشرة فاتحة.

واوضحت مستجدات الامراض النفسية أن الاكتئاب في ازدياد في مجتمعاتنا مع زيادة ضغوط الحياة المدنية والانتكاسات في الاكتئاب عالي الحدوث ولتجنبه لابد من اتباع الاساليب الجديدة مثل التركيز الكامل للذهن والعلاج السلوكي المعرفي والفحص المسحي للاكتئاب مطلب رئيس من الطبيب المعالج لصعوبة التشخيص واثره السيئ على الامراض المزمنة.

فيما بينت مستجدات امراض الجهاز الهضمي أن مريض القولون العصبي قد يستفيد بشكل كبير من حمية الفودماب التي تشمل على الاقلال من الكربوهيدرات والسكرات قصيرة السلسلة كما ان تشحم الكبد منتشر في المملكة وعلاجه عن طريق تقليل الغذاء المحتوي على الكلسترول و الرياضة والفحص الوقائي من سرطان القولون في غاية الأهمية.