جامعة جدة تطلق نوادي الإبداع وتوقع عقد تشغيل “عربة جدة الذكية” مع طلاب الجامعة

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أطلق وكيل جامعة جدة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبيد آل مظف , نيابة عن معالي مدير الجامعة الدكتور عدنان الحميدان ، اليوم , نوادي الابتكار بمركز الإبداع وريادة الأعمال , فيما وقع عقد تشغيل عربة جدة الذكية للطعام التي سيقوم على تشغيلها طلاب الجامعة.

وأعرب وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي عن شكره لخادم الحرمين الشريفين ولمعالي وزير التعليم على صدور نظام الجامعات الجديد.

وقدم آل مظف، شكره للمشرف العام على مركز الإبداع وريادة الأعمال الدكتور هاشم النمر , وكل المساهمين من عمداء الكليات والطلاب في مشروع عربة جدة الذكية للطعام , الذي يعد نجاحًا للجامعة ومصدر اطمئنان إلى أن الجامعة وصلت لما تريد , وواكبت رؤية المملكة 2030 وسبقت أنظمة ولوائح نظام الجامعات الجديد.

من جهة ثانية استعرض وكيل الجامعة , عددًا من المشاريع التي يقوم على تنفيذها المركز حاليًا كمشروع مسرعة الأعمال ، مشيرًا إلى أن معمل الابتكار الذي سيقوم بعمل طائرات الدرونز سيكون منافسًا قويًا في الأسواق .

يذكر أن مشروع العربة الذكية للطعام يدعم رؤية المملكة 2030 في دعم المنشآت الناشئة والصغيرة والأسر المنتجة وسبق أن حظي باستحسان ومباركة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ، وقام بأيدي وسواعد أساتذة جامعة جدة لتصنيع هذه العربة بأفكار إبداعية وعلى أحدث المعايير الذكية حيث تشمل على أفران متطورة تحقق أعلى درجات السلامة ، وأنظمة تهوية متطورة ، وبرامج عملية لتوليد وتحليل المعلومات ومراقبة السلع المباعة ، وأنظمة إضاءة وألياف ضوئية موفرة للطاقة ، وتطبيقات إلكترونية فائقة السرعة ، وأنظمة متقدمة للتخلص من النفايات والمياه المستعملة ، وربط العربة بالعملاء والجهات الرقابية ، ونظام قائم على الطاقة الشمسية .