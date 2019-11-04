احدث الأخبار

جامعة جدة تطلق نوادي الإبداع وتوقع عقد تشغيل “عربة جدة الذكية” مع طلاب الجامعة
منطقة مكة المكرمة
 إعلان توصيات المؤتمر الثالث للمستجدات في علاج الأمراض المزمنة بمدينة الجبيل الصناعية
المنطقة الشرقية
 وزارة التجارة والاستثمار تفتتح فرعها الجديد لخدمات العملاء في مكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
 هيئة الرياضة تقرر حرمان نادي الاتفاق من الدعم المالي الخاص بالحضور الجماهيري لمباراته أمام العدالة وإنذاره
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تستعرض فرصها ومشاريعها وخدماتها الاستثمارية في “راد” لريادة الأعمال
المنطقة الشرقية
 وزير الخارجية يستقبل مدير منظمة “الإيسيسكو” ووفداً من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي
أبرز المواد
 “العمل”: القبض على معنف الطفل السوري تمهيداً لإحالته للنيابة العامة
أبرز المواد
 وزير العمل والتنمية الاجتماعية يزور جامعة الملك فهد
أبرز المواد
 الهيئة العامة للطيران تشارك في الاجتماع الخامس لرؤساء الطيران المدني في الشرق الأوسط
أبرز المواد
 فرع الكلية التقنية ببلجرشي يبدأ في قبول المتدربين في 13ربيع الأول
منطقة الباحة
 نائب مدير عام الجوازات يرعى حفل تخريج دورة الفرد الأساسي السابعة
أبرز المواد
 انطلاق الأسبوع الثاني للمرحلة الخامسة من برنامج التدريب المجتمعي «أتقن» بالباحة
منطقة الباحة
جامعة جدة تطلق نوادي الإبداع وتوقع عقد تشغيل “عربة جدة الذكية” مع طلاب الجامعة

جامعة جدة تطلق نوادي الإبداع وتوقع عقد تشغيل “عربة جدة الذكية” مع طلاب الجامعة

منطقة مكة المكرمة
إعلان توصيات المؤتمر الثالث للمستجدات في علاج الأمراض المزمنة بمدينة الجبيل الصناعية

إعلان توصيات المؤتمر الثالث للمستجدات في علاج الأمراض المزمنة بمدينة الجبيل الصناعية

المنطقة الشرقية
وزارة التجارة والاستثمار تفتتح فرعها الجديد لخدمات العملاء في مكة المكرمة

وزارة التجارة والاستثمار تفتتح فرعها الجديد لخدمات العملاء في مكة المكرمة

منطقة مكة المكرمة
هيئة الرياضة تقرر حرمان نادي الاتفاق من الدعم المالي الخاص بالحضور الجماهيري لمباراته أمام العدالة وإنذاره

هيئة الرياضة تقرر حرمان نادي الاتفاق من الدعم المالي الخاص بالحضور الجماهيري لمباراته أمام العدالة وإنذاره

أبرز المواد

جامعة جدة تطلق نوادي الإبداع وتوقع عقد تشغيل “عربة جدة الذكية” مع طلاب الجامعة

جامعة جدة تطلق نوادي الإبداع وتوقع عقد تشغيل “عربة جدة الذكية” مع طلاب الجامعة
http://almnatiq.net/?p=794400
المناطق - واس

أطلق وكيل جامعة جدة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبيد آل مظف , نيابة عن معالي مدير الجامعة الدكتور عدنان الحميدان ، اليوم , نوادي الابتكار بمركز الإبداع وريادة الأعمال , فيما وقع عقد تشغيل عربة جدة الذكية للطعام التي سيقوم على تشغيلها طلاب الجامعة.
وأعرب وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي عن شكره لخادم الحرمين الشريفين ولمعالي وزير التعليم على صدور نظام الجامعات الجديد.
وقدم آل مظف، شكره للمشرف العام على مركز الإبداع وريادة الأعمال الدكتور هاشم النمر , وكل المساهمين من عمداء الكليات والطلاب في مشروع عربة جدة الذكية للطعام , الذي يعد نجاحًا للجامعة ومصدر اطمئنان إلى أن الجامعة وصلت لما تريد , وواكبت رؤية المملكة 2030 وسبقت أنظمة ولوائح نظام الجامعات الجديد.
من جهة ثانية استعرض وكيل الجامعة , عددًا من المشاريع التي يقوم على تنفيذها المركز حاليًا كمشروع مسرعة الأعمال ، مشيرًا إلى أن معمل الابتكار الذي سيقوم بعمل طائرات الدرونز سيكون منافسًا قويًا في الأسواق .
يذكر أن مشروع العربة الذكية للطعام يدعم رؤية المملكة 2030 في دعم المنشآت الناشئة والصغيرة والأسر المنتجة وسبق أن حظي باستحسان ومباركة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ، وقام بأيدي وسواعد أساتذة جامعة جدة لتصنيع هذه العربة بأفكار إبداعية وعلى أحدث المعايير الذكية حيث تشمل على أفران متطورة تحقق أعلى درجات السلامة ، وأنظمة تهوية متطورة ، وبرامج عملية لتوليد وتحليل المعلومات ومراقبة السلع المباعة ، وأنظمة إضاءة وألياف ضوئية موفرة للطاقة ، وتطبيقات إلكترونية فائقة السرعة ، وأنظمة متقدمة للتخلص من النفايات والمياه المستعملة ، وربط العربة بالعملاء والجهات الرقابية ، ونظام قائم على الطاقة الشمسية .

روابط ذات صلة

وزارة التجارة والاستثمار تفتتح فرعها الجديد لخدمات العملاء في مكة المكرمة

وزارة التجارة والاستثمار تفتتح فرعها الجديد لخدمات العملاء في مكة المكرمة
الأمير خالد الفيصل يرأس اجتماعا لمناقشة تطوير العمل في إمارة المنطقة

الأمير خالد الفيصل يرأس اجتماعا لمناقشة تطوير العمل في إمارة المنطقة
الأمير خالد الفيصل ونائبه يتسلمان تقريراً عن أعمال فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة

الأمير خالد الفيصل ونائبه يتسلمان تقريراً عن أعمال فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*