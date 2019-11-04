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نائب أمير منطقة جازان يتفقد عبارات نقل الركاب والمسافرين بميناء جازان

نائب أمير منطقة جازان يتفقد عبارات نقل الركاب والمسافرين بميناء جازان
http://almnatiq.net/?p=794404
المناطق - فضة عطيف

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم ، بجولة الى تفقدية على عبارات نقل الركاب من جازان الى فرسان بميناء المنطقة ، وذلك في إطار جولات سموه التفقدية لمختلف المواقع الخدمية والجهات والإدارات الحكومية بالمنطقة.
واستمع سموه لشرح مفصل من مدير عام النقل المهندس مبارك بن ناصر المطوع عن الخدمات التي تقدمها العبارات للمسافرين والتي تنقل 650 راكبا و 60 مركبة ، مشيرا الى العمل على تسهيل كافة احتياجاتهم وفقا لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله -ومتابعة وحرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان.
وتجول سمو نائب أمير المنطقة والحضور بعد ذلك, على مختلف أقسام العبارة والمرافق والخدمات الأخرى المتوافرة بها ، ووجه سموه خلال لقائه بعددا من الركاب المسافرين الى جزيرة فرسان ، بالعمل على تلبية كافة متطلبات المسافرين الى جزيرة فرسان وتسهيل وانهاء إجراءات سفرهم بكل كفاءة وتأمين أحدث الأجهزة بصالات المغادرة والوصول وإعلان مواعيد الرحلات اليومية ونقل مركبات وأمتعة الركاب بكل يسر وسهولة .

وأكد سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز في ختام الجولة أهمية عمل العبارات اليومي بالشكل المطلوب , وما تسهم به وتوفره من خدمات للمسافرين والزوار الى منطقة جازان وفرسان , راجياً العون والسداد للقائمين عليه لكل ما فيه الخير والفائدة ويخدم الصالح العام.
حضر الجولة وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ ووكيل امارة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي وقائد حرس الحدود اللواء محيا بن عطا الله العتيبي.

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