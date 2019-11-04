أكثر من 3900 جولة لمراقبي أمانة تبوك خلال شهر تسفر عن ضبط 181 مخالفة

المناطق- تبوك:

أسفرت الجولات الرقابية خلال شهر صفر الماضي والتي قام بها مراقبي امانة منطقة تبوك وبلدياتها الفرعية على المحلات الخاضعة لاشتراطات صحة البيئة عن ضبط 181 مخالفة وإصدار 1831 إنذارا ومصادرة 1241 كيلو جراما من المواد الغذائية والتموينية منتهية الصلاحية.

وأوضح أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق أن ذلك يأتي ثمرة لجهود مراقبي الامانة والبلديات الفرعية من خلال قيامهم بتنفيذ 3923 جولة رقابية وبمدة لا تتجاوز 30 يوما مشيرأ ألى أن أمانة منطقة تبوك وبلدياتها الفرعية ممثلة بأجهزتها الرقابية ومختبرها المركزي ومختبرها المتنقل تعمل وبشكل مكثف عبر جولات صباحية ومسائية للتأكد من توفر جميع الاشتراطات الصحية وتطبيق اللوائح والأنظمة انطلاقا من حرصها على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم،بتوفير الغذاء الصحي والآمن لكافة فئات المجتمع.

مثنيا على كافة الجهود التي تقوم بها الادارات الرقابية بالأمانة مؤكدا على استمرار الجولات الرقابية وتكثيفها على أسواق المنطقة وبشكل يومي مع تطبيق اللوائح والجزاءات بحق المحلات والأنشطة المخالفة.

منوهاً بالدور الرقابي لإدارة القسم النسائي وكافة المراقبات به على حرصهن على تطبيق كافة الاشتراطات واللوائح المنظمة لأعمال المشاغل والمقاهي والمطاعم والمحلات النسائية.

وأهاب المهندس الشفق بالمواطنين والمقيمين على ضرورة التعاون والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو ملاحظات أو شكاوى عبر القنوات التفاعلية للأمانة المخصصة لاستقبال البلاغات من خلال الاتصال بالرقم ” 940 “.