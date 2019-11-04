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القصبي يصدر قراراً بإنشاء وحدة إدارية بمسمى “الإدارة العامة للجودة والتميز المؤسسي”

القصبي يصدر قراراً بإنشاء وحدة إدارية بمسمى “الإدارة العامة للجودة والتميز المؤسسي”
http://almnatiq.net/?p=794415
المناطق - واس

أصدر معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قراراً بإنشاء وحدة إدارية جديدة بمستوى إدارة عامة بالوزارة تحت مسمّى “الإدارة العامة للجودة والتميز المؤسسي” وتُعنى بتنفيذ استراتيجية الجودة والتميز المؤسسي.
وتتولّى هذه الإدارة العامة تطوير وتنفيذ استراتيجية الجودة ومبادراتها، وحصر وتوثيق الإجراءات، مع العمل على تطويرها وتوحيدها، كما تُعنى بحوكمة ومطابقة الإجراءات، ونشر وتنفيذ ثقافة الجودة والتميز في القطاع البلدي، حيث أصدر معالي الدكتور القصبي قراراً بتكليف المهندس ثنيان بن سليمان آل ثنيان مديراً عاماً للإدارة, كما صدر قرار معاليه بتكليف المهندس عبدالرحمن بن خالد العثمان مديراً عاماً للإدارة العامة لخدمة العملاء.
وتتولى الإدارة العامة لخدمة العملاء مهام الارتقاء بخدمة عملاء الوزارة وتطوير تجربتهم، وإدارة أنظمة وحدة التحكم والمراقبة في خدمة العملاء، وتعزيز قنوات التواصل المختلفة وتطويرها، وتقييم وتطوير القنوات الإلكترونية المعنية بتقديم الخدمات، ومتابعة وتقييم الخدمات البلدية في الأمانات والبلديات، ورفع كفاءة التقارير الخاصة بأداء إدارات ومراكز خدمات العملاء.
وتأتي هذه القرارات ضمن خطة التطوير الداخلي والخارجي التي تشهدها الوزارة على مستوى كافة الجوانب المؤسسية والتشغيلية، بهدف النهوض بأداء القطاع البلدي ورفع مستوى مخرجاته.

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