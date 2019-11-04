احدث الأخبار

الهولندي تين كات مدرباً للاتحاد حتى نهاية الموسم
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يرأس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة
منطقة الحدود الشمالية
 القصبي يصدر قراراً بإنشاء وحدة إدارية بمسمى “الإدارة العامة للجودة والتميز المؤسسي”
أبرز المواد
 أكثر من 3900 جولة لمراقبي أمانة تبوك خلال شهر تسفر عن ضبط 181 مخالفة
منطقة تبوك
 نائب أمير منطقة جازان يتفقد عبارات نقل الركاب والمسافرين بميناء جازان
منطقة جازان
 جامعة جدة تطلق نوادي الإبداع وتوقع عقد تشغيل “عربة جدة الذكية” مع طلاب الجامعة
منطقة مكة المكرمة
 إعلان توصيات المؤتمر الثالث للمستجدات في علاج الأمراض المزمنة بمدينة الجبيل الصناعية
المنطقة الشرقية
 وزارة التجارة والاستثمار تفتتح فرعها الجديد لخدمات العملاء في مكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
 هيئة الرياضة تقرر حرمان نادي الاتفاق من الدعم المالي الخاص بالحضور الجماهيري لمباراته أمام العدالة وإنذاره
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تستعرض فرصها ومشاريعها وخدماتها الاستثمارية في “راد” لريادة الأعمال
المنطقة الشرقية
 وزير الخارجية يستقبل مدير منظمة “الإيسيسكو” ووفداً من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي
أبرز المواد
 “العمل”: القبض على معنف الطفل السوري تمهيداً لإحالته للنيابة العامة
أبرز المواد
الهولندي تين كات مدرباً للاتحاد حتى نهاية الموسم

الهولندي تين كات مدرباً للاتحاد حتى نهاية الموسم

أبرز المواد
أمير الحدود الشمالية يرأس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة

أمير الحدود الشمالية يرأس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة

منطقة الحدود الشمالية
القصبي يصدر قراراً بإنشاء وحدة إدارية بمسمى “الإدارة العامة للجودة والتميز المؤسسي”

القصبي يصدر قراراً بإنشاء وحدة إدارية بمسمى “الإدارة العامة للجودة والتميز المؤسسي”

أبرز المواد
أكثر من 3900 جولة لمراقبي أمانة تبوك خلال شهر تسفر عن ضبط 181 مخالفة

أكثر من 3900 جولة لمراقبي أمانة تبوك خلال شهر تسفر عن ضبط 181 مخالفة

منطقة تبوك

الهولندي تين كات مدرباً للاتحاد حتى نهاية الموسم

الهولندي تين كات مدرباً للاتحاد حتى نهاية الموسم
http://almnatiq.net/?p=794422
المناطق - الرياض

أعلن نادي الاتحاد تعاقده مع المدرب الهولندي هينك تين كات لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وعبر أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، عن سعادته بالتعاقد مع المدرب الهولندي، معتبرا أنه الأنسب لقيادة الفريق في الوقت الحالي.

وأكد رئيس الاتحاد أن اختيار تين كات جاء بعد مفاضلة بين عدد من الملفات التدريبية، في ظل درايته بالعمل في المنطقة العربية.

وسبق لتين كات العمل في الدوري الإماراتي خلال السنوات الماضية، حيث عمل مديرا فنيا لأندية الجزيرة والوحدة وشباب الأهلي.

روابط ذات صلة

القصبي يصدر قراراً بإنشاء وحدة إدارية بمسمى “الإدارة العامة للجودة والتميز المؤسسي”

القصبي يصدر قراراً بإنشاء وحدة إدارية بمسمى “الإدارة العامة للجودة والتميز المؤسسي”
هيئة الرياضة تقرر حرمان نادي الاتفاق من الدعم المالي الخاص بالحضور الجماهيري لمباراته أمام العدالة وإنذاره

هيئة الرياضة تقرر حرمان نادي الاتفاق من الدعم المالي الخاص بالحضور الجماهيري لمباراته أمام العدالة وإنذاره
وزير الخارجية يستقبل مدير منظمة “الإيسيسكو” ووفداً من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي

وزير الخارجية يستقبل مدير منظمة “الإيسيسكو” ووفداً من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*