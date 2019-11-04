الهولندي تين كات مدرباً للاتحاد حتى نهاية الموسم

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أعلن نادي الاتحاد تعاقده مع المدرب الهولندي هينك تين كات لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وعبر أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، عن سعادته بالتعاقد مع المدرب الهولندي، معتبرا أنه الأنسب لقيادة الفريق في الوقت الحالي.

وأكد رئيس الاتحاد أن اختيار تين كات جاء بعد مفاضلة بين عدد من الملفات التدريبية، في ظل درايته بالعمل في المنطقة العربية.

وسبق لتين كات العمل في الدوري الإماراتي خلال السنوات الماضية، حيث عمل مديرا فنيا لأندية الجزيرة والوحدة وشباب الأهلي.