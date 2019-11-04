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أمير منطقة الرياض يلتقي رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي

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أمير منطقة الرياض يلتقي رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي

أمير منطقة الرياض يلتقي رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي
http://almnatiq.net/?p=794425
المناطق - الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بالإمارة رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي بالرياض الدكتور صالح المحمود يرافقه عضو المجلس الأستاذ فالح العنزي، ومسؤول العلاقات والإعلام بالنادي الأستاذ أحمد المالكي ، وأمين النشر عبدالعزيز الحميد .
وقد أطلع الدكتور المحمود سمو أمير الرياض على آخر المشروعات الثقافية التي يعتزم النادي إقامتها خلال الفترة القادمة مستضيئين بتوجيه سموه الكريم ودعمه غير المحدود .
وفي ختام الزيارة قدم الدكتور المحمود شكره وامتنانه لسمو أمير الرياض على ما يلقاه النادي من دعم دائم من سموه الكريم شخصيًا ومن إمارة الرياض .

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