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عمل تبوك يعقد شراكة مجتمعية مع الغرفة التجارية بالمنطقة

عمل تبوك يعقد شراكة مجتمعية مع الغرفة التجارية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=794437
المناطق- تبوك :

وقع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك ممثلاً بإدارة الإشراف الاجتماعي على الفروع الإيوائية والغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة ممثلة بلجنة المسؤولية الإجتماعية اليوم اتفاقية تعاون وشراكة مجتمعية تهدف الى تعزيز التنسيق بين الجهتين والسعي نحو الوصول إلى تحقيق التكامل للرفع من مستوى البرامج والأنشطة التي تخدم المجتمع.
ومثل إدارة الاشراف الاجتماعي للتوقيع مديرة الإدارة آمنه أبو طالب فيما مثلت عضو مجلس الإدارة بغرفة تبوك نسرين البصري .
وأعربت ابوطالب عن ترحيبها بمثل هذه الشراكات التي تصب في خدمة ابنائنا وبناتنا بالدور الإيوائية في عدة مجالات سواء الصحيه والاجتماعية والنفسية والترفيهية وبينت أن هذه الشراكات تساهم في رفع مستوى الوعي وغرس المبادي المثلى والقيم الحميدة التي تساعدهم لخدمة أنفسهم وخدمة وطننا الغالي مؤكدة حرص الإدارة على عقد الشراكات المجتمعية مع الجهات واللجان والمؤسسات في منطقة تبوك فيما يأتي توقيع هذه المذكرة انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية واستنادًا إلى أهمية تحقيق التعاون المثمر بين قطاعات الدولة في ضوء توجهاتها المعلنة في رؤية المملكة 2030 كمبدأ أساس من مبادئ تنمية المجتمع.

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