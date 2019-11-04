تفاعل أحوازي واسع مع تظاهرات العراق ولبنان

المناطق - الرياض

تفاعل الأحوازيون بقوة خلال الأيام الماضية مع الانتفاضة في كل من العراق ولبنان مطلقين حملات تضامن شعبية واسعة شملت رفع عبارات التضامن في ملاعب كرة القدم وعبر وسوم على مواقع التواصل الاجتماعي.

لجان التنسيق الأحوازية دعت اليوم عموم الأحوازيين لتكثيف التفاعل مع الثورة في لبنان والعراق وأطلقت وسما تحت عنوان #الأحوازيتضامنمعثورةالعراق-ولبنان, جرى التفاعل معه بقوة داخل وخارج الأحواز.

وذكر نشطاء أحوازيين للمكتب الاعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز أنهم بصدد توسعة أنشطة التفاعل مع الثورة في العراق ولبنان لأنها باتت تشكل أولى علامات فشل وسقوط المشروع الإيراني الطائفي في المنطقة كما أنها تظهر رفض الشعوب العربية للنظام الإيراني وتدخلاته في شؤونها.

كما أظهرت صور جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أحوازيين وقد رفعوا لافتة كتب عليها ” من الأحواز إلى ساحة التحرير في بغداد .. قلوبنا معكم ضد النظام الإيراني”

بينما رفع مشجعو فريق فولاذ الأحواز لكرة القدم علم العراق أثناء مباراة للفريق مع آخر إيراني في أحد ملاعب العاصمة.

مواقع التواصل الاجتماعي شهدت كذلك خلال الأيام القليلة الماضية تفاعلا ملحوظا من قبل الأحوازيين مع ثورة العراق حيث تداول النشطاء مقاطع فيديو تضمنت هتافات مناهضة للنظام الإيراني ولقائد فيلق القدس قاسم سليماني ومرشد النظام علي خامنئي.

كما تداول الأحوازيون بقوة اليوم فيديوهات لمواطنين عراقيين أعربوا عن رفضهم زيارة قيل إن سليماني أجراها للعراق لبحث سبل مساهمة النظام الإيراني في قمع الانتفاضة.

كما حظيت أنباء انتفاضة اللبنانيين و وسم #لبنان_ينتفض,بتفاعل واسع من قبل الأحوازيين حيث اعتبر بعضهم الثورة هناك إسقاطا لمشروع إيران المتمثل بميليشيا حزب الله وحلفائه الطائفيين الموالين لطهران.