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العهد اللبناني يتوج بطلا لكأس الاتحاد الآسيوي

العهد اللبناني يتوج بطلا لكأس الاتحاد الآسيوي
http://almnatiq.net/?p=794453
المناطق - وكالات

توج نادي العهد اللبناني بلقب كأس الاتحاد الآسيوي 2019، عقب فوزه على 25 أبريل الكوري الشمالي، يوم الاثنين، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جرت على ملعب كوالالمبور ستاديوم في ماليزيا.

وسجل هدف العهد الوحيد، الغاني عيسى يعقوبو في الدقيقة 74، ليقتنص لفريقه اللقب الغالي من أنياب بطل كوريا الشمالية.

وأصبح العهد أول فريق لبناني يتوج باللقب القاري الثمين، وثالث فريق لبناني يبلغ النهائي بعد النجمة (2005) والصفاء (2008)، في عام شهد إقامته للمرة الأخيرة بنظام الذهاب والإياب.

وخاض الفريق الكوري الشمالي جزءا كبيرا من المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد حارس مرماه آن تاي-سونغ في الدقيقة 26.

وبلغ كل من الفريقين للمرة الأولى نهائي المسابقة في نسختها الـ16.

وكرّس العهد هيمنة أندية غرب آسيا على اللقب، إذ لم يفلت منها سوى بتتويج “جوهر دار التعظيم” الماليزي عام 2015، بينما نالت دول وسط آسيا اللقب مرة واحدة أيضا عبر “ناساف كارشي” الأوزبكي في 2011.

ولم يتلق بطل لبنان أي خسارة في مبارياته الـ11 في المسابقة، وحقق اليوم فوزه السابع مقابل أربعة تعادلات، واهتزت شباكه ثلاث مرات فقط.

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