طالب يوقف باص بعد وفاة السائق بتيماء

المناطق- تبوك :

تمكن الطالب نهار العنزي من وقف باص مدرسة يعد وفاة سائقها ، حيث نعت مكتب ادارة التعليم بمحافظة تيماء متعب بن رشيد هطيلان العنزي الذي وافته المنية صباح اليوم اثناء عمله وهو يقود حافلة لنقل طلاب مدرسة محمد بن مسلمة الى مدارسهم وكان معه طالبين اثناء وفاته في خط السير وتوجهها إلى المدرسة .

من جهته اطمأن مدير مكتب التعليم الاستاذ فواز الفقير على الطالبين نهار و فايز ابناء خالد العنزي وجرى الاتصال بهم واطمأن على حالتهما وهنأهما بالسلامه واشاد الفقير بالدور الذي قام به الطالب نهار العنزي بإيقاف الحافلة وهى تسير اثناء وفاة السائق بإتجاه المدرسة .