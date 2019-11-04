احدث الأخبار

أكثر من 64 مليون عملية أنجزتها الجوازات من خلال بوابة مقيم
أبرز المواد
 تكريم عدد من منسوبي شرطة الخرج
منطقة الرياض
 بريطانيا تخفض مستوى التحذير من هجمات إرهابية إلى أدنى مستوى منذ خمس سنوات
أبرز المواد
 طالب يوقف باص بعد وفاة السائق بتيماء
منطقة تبوك
 بلدية تيماء تستكمل إنارة ملحق حي الشفاء وتواصل أعمال الإنارة في أحياء المحافظة
منطقة تبوك
 وزير الخدمة المدنية يرعى اللقاء التعريفي لبرنامج الوكلاء في الجهات الحكومية
أبرز المواد
 “الأرصاد” تؤكّد عدم تأثر أجواء المملكة بالعاصفة “مها”
أبرز المواد
 عقوبات أمريكية على إيران تطال نجل خامنئي وشخصيات نافذة
أبرز المواد
 العهد اللبناني يتوج بطلا لكأس الاتحاد الآسيوي
أبرز المواد
 ليفربول يصدم قطر برفضه عرضا من الدوحة خلال مونديال الأندية
أبرز المواد
 ثعبان يقتحم ملعب مباراة عكاظ والفيحاء ويوقفها لمدة 5 دقائق
أبرز المواد
 تفاعل أحوازي واسع مع تظاهرات العراق ولبنان
أبرز المواد
أكثر من 64 مليون عملية أنجزتها الجوازات من خلال بوابة مقيم

أكثر من 64 مليون عملية أنجزتها الجوازات من خلال بوابة مقيم

أبرز المواد
تكريم عدد من منسوبي شرطة الخرج

تكريم عدد من منسوبي شرطة الخرج

منطقة الرياض
بريطانيا تخفض مستوى التحذير من هجمات إرهابية إلى أدنى مستوى منذ خمس سنوات

بريطانيا تخفض مستوى التحذير من هجمات إرهابية إلى أدنى مستوى منذ خمس سنوات

أبرز المواد
طالب يوقف باص بعد وفاة السائق بتيماء

طالب يوقف باص بعد وفاة السائق بتيماء

منطقة تبوك

أكثر من 64 مليون عملية أنجزتها الجوازات من خلال بوابة مقيم

أكثر من 64 مليون عملية أنجزتها الجوازات من خلال بوابة مقيم
http://almnatiq.net/?p=794481
المناطق _ الرياض

أنجزت المديرية العامة للجوازات في جميع فروعها ( 64.260.221 ) عملية من خلال بوابة “مقيم” منذ انطلاقها وحتى 6 / 3 / 1441 عبر الخدمات التالية :
إصدار وتجديد هوية مقيم وإصدار وإلغاء تأشيرة خروج وعودة وإصدار التأشيرة المتعددة وإصدار و إلغاء تأشيرة خروج نهائي وتعديل المهنة وتمديد تأشيرة الزيارة التجارية ونقل الخدمات وتحديث المعلومات وطباعة وتوصيل هوية مقيم.
وتدعو المديرية العامة للجوازات أصحاب الشركات والمؤسسات إلى المبادرة بالتسجيل في الخدمات الإلكترونية للجوازات من خلال بوابة مقيم والاستفادة من خدماتها المقدمة لهم.

روابط ذات صلة

تكريم عدد من منسوبي شرطة الخرج

تكريم عدد من منسوبي شرطة الخرج
بريطانيا تخفض مستوى التحذير من هجمات إرهابية إلى أدنى مستوى منذ خمس سنوات

بريطانيا تخفض مستوى التحذير من هجمات إرهابية إلى أدنى مستوى منذ خمس سنوات
وزير الخدمة المدنية يرعى اللقاء التعريفي لبرنامج الوكلاء في الجهات الحكومية

وزير الخدمة المدنية يرعى اللقاء التعريفي لبرنامج الوكلاء في الجهات الحكومية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*