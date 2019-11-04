احدث الأخبار

سمو وزير الخارجية يستقبل سفير مملكة البحرين لدى المملكة
أبرز المواد
 أكثر من 64 مليون عملية أنجزتها الجوازات من خلال بوابة مقيم
أبرز المواد
 تكريم عدد من منسوبي شرطة الخرج
منطقة الرياض
 بريطانيا تخفض مستوى التحذير من هجمات إرهابية إلى أدنى مستوى منذ خمس سنوات
أبرز المواد
 طالب يوقف باص بعد وفاة السائق بتيماء
منطقة تبوك
 بلدية تيماء تستكمل إنارة ملحق حي الشفاء وتواصل أعمال الإنارة في أحياء المحافظة
منطقة تبوك
 وزير الخدمة المدنية يرعى اللقاء التعريفي لبرنامج الوكلاء في الجهات الحكومية
أبرز المواد
 “الأرصاد” تؤكّد عدم تأثر أجواء المملكة بالعاصفة “مها”
أبرز المواد
 عقوبات أمريكية على إيران تطال نجل خامنئي وشخصيات نافذة
أبرز المواد
 العهد اللبناني يتوج بطلا لكأس الاتحاد الآسيوي
أبرز المواد
 ليفربول يصدم قطر برفضه عرضا من الدوحة خلال مونديال الأندية
أبرز المواد
 ثعبان يقتحم ملعب مباراة عكاظ والفيحاء ويوقفها لمدة 5 دقائق
أبرز المواد
سمو وزير الخارجية يستقبل سفير مملكة البحرين لدى المملكة

سمو وزير الخارجية يستقبل سفير مملكة البحرين لدى المملكة

أبرز المواد
أكثر من 64 مليون عملية أنجزتها الجوازات من خلال بوابة مقيم

أكثر من 64 مليون عملية أنجزتها الجوازات من خلال بوابة مقيم

أبرز المواد
تكريم عدد من منسوبي شرطة الخرج

تكريم عدد من منسوبي شرطة الخرج

منطقة الرياض
بريطانيا تخفض مستوى التحذير من هجمات إرهابية إلى أدنى مستوى منذ خمس سنوات

بريطانيا تخفض مستوى التحذير من هجمات إرهابية إلى أدنى مستوى منذ خمس سنوات

أبرز المواد

سمو وزير الخارجية يستقبل سفير مملكة البحرين لدى المملكة

سمو وزير الخارجية يستقبل سفير مملكة البحرين لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=794490

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية.
حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.

روابط ذات صلة

أكثر من 64 مليون عملية أنجزتها الجوازات من خلال بوابة مقيم

أكثر من 64 مليون عملية أنجزتها الجوازات من خلال بوابة مقيم
تكريم عدد من منسوبي شرطة الخرج

تكريم عدد من منسوبي شرطة الخرج
بريطانيا تخفض مستوى التحذير من هجمات إرهابية إلى أدنى مستوى منذ خمس سنوات

بريطانيا تخفض مستوى التحذير من هجمات إرهابية إلى أدنى مستوى منذ خمس سنوات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*