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الاتحاد السعودي أول المتأهلين إلى ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال

الاتحاد السعودي أول المتأهلين إلى ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال
http://almnatiq.net/?p=794501
المناطق _ الرياض

حجز فريق الاتحاد السعودي أول بطاقة في ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم ، بعد فوزه على ضيفه الوصل الإماراتي بهدفين دون رد، في إياب دور الـ16، الذي جمع بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
واستفاد الاتحاد من فوزه ذهابا خارج ملعبه بهدفين لهدف، ليحسم تأهله بالانتصار 4 – 1 في مجموع المباراتين.
وسجل ثنائية الفريق صاحب الأرض كل من ألكسندر بريجوفيتش من ركلة جزاء وروماريو دا سيلفا في الدقيقتين 28 و54 من عمر المباراة.
ويترقب الاتحاد انتهاء منافسات دور الـ16 واستكمال عقد الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي، ونتيجة القرعة للتعرف على منافسه في المرحلة المقبلة.

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