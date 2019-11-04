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سمو أمير منطقة الجوف يستقبل الأهالي بمحافظة طبرجل

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سمو أمير منطقة الجوف يستقبل الأهالي بمحافظة طبرجل

سمو أمير منطقة الجوف يستقبل الأهالي بمحافظة طبرجل
http://almnatiq.net/?p=794513
الجوف _ محمد الحسن

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في قاعة القصر الملكي بمحافظة طبرجل مساء اليوم جموعًا من المواطنين والمسؤولين بالمنطقة، الذين قدموا للسلام على سموه خلال زيارته لمحافظة طبرجل .
كما استقبل سموه أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم والقضاة وقادة القطاعات العسكرية وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين،
واستمع لمطالب المواطنين التي تحظى باهتمام ومتابعة سموه .
بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.
حضر الاستقبال وكيل إمارة الجوف حسين بن محمد بن عبد الله آل سلطان ومحافظ طبرجل عبيد بن الفليح الحربي، ونائب أمير الفوج الحادي والأربعين نائب شيخ شمل قبيلة الشرارات الشيخ سعيد بن عاشق اللحاوي  .

 

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