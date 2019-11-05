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الرئيس الأمريكي يؤكد لنظيره المصري حرصه البالغ على نجاح مفاوضات سد النهضة

الرئيس الأمريكي يؤكد لنظيره المصري حرصه البالغ على نجاح مفاوضات سد النهضة
http://almnatiq.net/?p=794521
المناطق _ وكالات

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفيًا اليوم بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكد اهتمامه الشخصي وحرصه على نجاح المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة، وأنه سيستقبل شخصيًا وزراء الخارجية المصري والإثيوبي والسوداني بالمكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في مستهل هذه المفاوضات، تأكيدًا على حرصه البالغ على خروج هذه المفاوضات بنتائج إيجابية وعادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له أن الاتصال تناول بحث سُبل تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، واستعراض عدد من الملفات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء عمق وقوة العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن الرئيسين أكدا حرصهما على تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.
وأفاد المتحدث بأن الرئيس السيسي أعرب عن الشكر والتقدير للرئيس ترامب على استضافة ورعاية الولايات المتحدة الأمريكية للمفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة، والتي ستجرى يوم السادس من نوفمبر الجاري في واشنطن على مستوى وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان، كما هنأ الرئيس المصري نظيره الأمريكي على جهود الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب بما يسهم في تحقيق الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

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