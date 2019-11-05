فرع وزارة البيئة والمياه بالجوف يعقد اللقاء الأول للجان والروابط والنشطاء والمهتمين بالبيئة

الجوف _ محمد الحسن

عقد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف أمس, اللقاء الأول مع اللجان البيئية والروابط والنشطاء والمهتمين بالبيئة بالمنطقة.

وقدم مدير عام فرع الوزارة المهندس عبدالله بن أحمد الأحمري في بداية اللقاء, عرضاً توضيحياً استعرض خلاله الأهداف الاستراتيجية لوزارة البيئة والمياه والزراعة والإطار الاستراتيجي لعمل الوزارة

وأهداف اللقاء بالنشطاء البيئيين بالمنطقة، تتمحور حول تفعيل دور التوعية والقدوة البيئية، وتفعيل دور الشراكات المجتمعية، ووضع خطط عمل لحماية البيئة والمحافظة عليها، وتحديد مواقع عمل الأنشطة البيئية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتوزيع المهام والأنشطة البيئية بين المشاركين، وتوحيد الجهود بين اللجان والروابط البيئية والنشطاء والمهتمين بالبيئة، وإنشاء مركز إعلامي يخدم البيئة ويوحد الجهود

الإعلامية.

بعد ذلك أطلق المهندس الأحمري عدداً من المبادرات البيئية تحقيقاً لمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف “الجوف واحة خضراء” منها زراعة 50 ألف شتلة متنوعة من الأشجار البرية، ونثر وتوزيع ما يزيد على 10 مليون بذرة شجرة برية، وما بين 5 آلاف إلى 8 آلاف كيلو من البذور الرعوية, كما جرى إطلاق مبادرة وادي الطلح بتقديم 1200 شتلة طلح لإعادة استزراعها في وادي الغويل بمحافظة طبرجل، وإطلاق ثلاثة أندية تطوعية بفرع الوزارة بمنطقة الجوف “نادي أصدقاء البيئة، ونادي أصدقاء المياه،

ونادي أصدقاء الزراعة”.

وفي ختام اللقاء, قدم الأحمري شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه ورعايته لأصدقاء البيئة بالمنطقة، كما شكر معالي وزير البيئة والمياه والزراعة, ومعالي نائبه على ما يجده الفرع من دعم ومساندة من معاليه لتذليل العقبات والتحديات ودفع عجلة العمل والتقدم في قطاعات الوزارة كافة وبما يخدم المنطقة وأهلها.