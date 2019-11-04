عروض مسرحية تبهر الحضور ضمن فعاليات المهرجان الثقافي المدرسي للصغار بالطائف

الطائف _ عادل الزهراني

شهد مسرح تعليم الطائف بالحلقة الشرقية اليوم الإثنين عددا من العروض المسرحية والتي قدمتها العديد من الطالبات ضمن فعاليات المهرجان الثقافي المدرسي للصغار، والذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة نشاط الطالبات بمشاركة 7 إدارات تعليمية.

وقدمت إدارات تعليم مكه والمدينة والجوف عروضهم المسرحية على خشبة المسرح متناولة العديد من الموضوعات في قالب كوميدي تمثيلي نالت إعجاب الحاضرات. حيث انطلقت المنافسات المسرحية في يومها الأول بتقديم ثلاثة عروض، افتتحت بمسرحية البلورة والمرآة أداء طالبات تعليم مكة، والتي تدور فكرتها حول الأخّوةُ، ومكانتها، وما تقتضيه من التلاحم والسنٌد وتحقيق الأمان.

وجاءت فكرة العرض المسرحي “قلب واحد … صف واحد” من أداء طالبات المدينة، تدعو إلى الوحدة ونبدة الفرقة والشتات، والالتحام صفًا واحدًا للوقوف في وجه الأعداء.

فيما اختتمت طالبات تعليم الجوف فعاليات المهرجان في يومه الأول بالعرض المسرحي ” صوت الأرض” والتي تتناول فكرة عمارة الأرض، والحفاظ عليها، وصونها من الفساد، وإعمارها، والسعي لبنائها وإنمائها .