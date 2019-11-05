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انسحاب واشنطن من اتفاقية المناخ يدفع باريس للتقارب مع بكين

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انسحاب واشنطن من اتفاقية المناخ يدفع باريس للتقارب مع بكين

انسحاب واشنطن من اتفاقية المناخ يدفع باريس للتقارب مع بكين
http://almnatiq.net/?p=794574
المناطق_وكالات

أعربت باريس، أمس الاثنين، عن “أسفها” لقرار واشنطن الانسحاب رسميا من اتفاقية باريس للمناخ، وإبلاغها الأمم المتحدة بذلك

وقال قصر الإليزيه في بيان: “نحن نأسف للقرار… هذا يجعل الشراكة الفرنسية الصينية أكثر من ضرورية حول المناخ والتنوع البيولوجي”

وأضاف الإليزيه أن ماكرون ونظيره الصيني شي جين بينغ سيوقعان خلال لقائهما في بكين الأربعاء وثيقة مشتركة حول المناخ تتضمن إعلانا بأن “لا عودة عن اتفاقية باريس للمناخ”

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الاثنين أن بلاده بدأت بالإجراءات الرسمية للانسحاب من اتفاق باريس حول المناخ، مشيرا إلى أنه تم إرسال بلاغ رسمي إلى الأمم المتحدة بشأن الانسحاب

وكرر بومبيو تصريحات ترامب عام 2017 بأن الاتفاق يفرض “عبئا اقتصاديا بشكل غير منصف” على الولايات المتحدة

وستخرج واشنطن رسميا من اتفاق باريس في 4 نوفمبر 2020، أي بعد يوم واحد من الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي يخوضها ترامب سعيا للفوز بولاية ثانية

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