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شاهد.. طائرة هليكوبتر تترنح في الجو وعلى متنها رئيس دولة بوليفيا !

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وثق مقطع فيديو نجاة رئيس بوليفيا إيفو موراليس، من موت محقق بعد تعطل الطائرة الهليكوبتر الخاصة به لعطل مفاجئ وترنحها في الهواء.
وأظهر الفيديو لحظة التفاف الطائرة حول نفسها في الهواء ما يظهر أن قائدها قد فقد السيطرة عليها.
وكادت تسقط الطائرة لولا أن قائدها نجح في السيطرة على الوضع والهبوط بها أمام عشرات المواطنين.
وقالت وسائل إعلام محلية أن موراليس كان في طريقه لتدشين أحد الطرق الحديثة، لكن الطائرة تعرّضت لعطل مفاجئ في الذيل.

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