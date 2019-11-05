القبض على أمريكي خطط لتفجير معبد يهودي

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قال مسؤولون إن الشرطة الأمريكية ألقت القبض على رجل من ولاية كولورادو يؤمن بتميز

العرق الأبيض في أعقاب عملية نفذها مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ووجهت له اتهامات بالتخطيط لتفجير قنابل أنبوبية وديناميت في أحد أقدم المعابد اليهودية بالولاية.

كان عملاء سريون من مكتب الإف.بي.آي قد تواصلوا مع ريتشارد هولزر (27 عاما) باعتبارهم من المؤمنين مثله بتميز العرق الأبيض وأعطوه شحنة باطلة المفعول من القنابل الأنبوبية والديناميت. وتقول سجلات المحكمة إن هولزر ناقش خطته لتفجير الشحنة في معبد إيمانويل

بمدينة بويبلو في ولاية كولورادو قبل فجر السبت.

وأُلقي القبض على هولزر، وهو من بويبلو، يوم الجمعة ووُجهت له تهمة محاولة منع شعائر دينية بالقوة، وهي تهمة تصل عقوبتها القصوى السجن 20 عاما.

وقال المدعي العام جيسون دن في مؤتمر صحفي يوم الاثنين “ما ورد في الشكوى يعتبر إرهابا داخليا طبقا للقانون الاتحادي لأنه ينطوي على عمل إجرامي يمثل خطرا على حياة بشر”.

ولم يتضح بعد ما إذا كان هولزر قد وكّل محاميا، وأحجم مكتب محامي الدفاع العام الاتحادي في كولورادو عن التعليق.

وذكرت وثائق المحكمة أن هولزر تنازل في أعقاب القبض عليه عن حقه في التزام الصمت واعترف بخطة تفجير معبد إيمانويل اليهودي.