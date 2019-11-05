أمانة عسير تشدد الرقابة على أراضي الدولة و تستعيد أكثر من 4 مليون م2

أمانة عسير تشدد الرقابة على أراضي الدولة و تستعيد أكثر من 4 مليون م2

أبرز المواد
عاجل مسؤول تركي: أسرنا شقيقة البغدادي بشمال سوريا

عاجل مسؤول تركي: أسرنا شقيقة البغدادي بشمال سوريا

أبرز المواد
السودان يبحث منح الفقراء تحويلات نقدية

السودان يبحث منح الفقراء تحويلات نقدية

أبرز المواد
ضبط مستودع لتخزين اللحوم والأجبان الفاسدة في مكة المكرمة

ضبط مستودع لتخزين اللحوم والأجبان الفاسدة في مكة المكرمة

أبرز المواد

عاجل مسؤول تركي: أسرنا شقيقة البغدادي بشمال سوريا

عاجل مسؤول تركي: أسرنا شقيقة البغدادي بشمال سوريا
http://almnatiq.net/?p=794591
المناطق_وكالات

صرح مسؤول تركي بارز لرويترز بأن تركيا تستجوب شقيقة أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم

داعش الذي لقي مصرعه في الآونة الأخيرة، بعدما اعتقلتها في مدينة أعزاز بشمال سوريا يوم أمس الاثنين، كما تستجوب زوجها وزوجة ابنها اللذين اعتقلا أيضا

وقال المسؤول إن رسمية عواد، أخت البغدادي البالغة من العمر 65 عاما، اعتقلت في حملة مداهمة قرب مدينة أعزاز القريبة من الحدود والتي تسيطر عليها تركيا. وكان بصحبتها أيضا عند اعتقالها خمسة من أبنائها

وقال المسؤول نأمل أن نستخلص معلومات ثمينة من شقيقة البغدادي عن العمل داخل داعش

ولا تتوافر معلومات كثيرة من مصادر مستقلة عن شقيقة البغدادي،ولم يتسن لرويترز على الفور التحقق مما إذا كانت الشخصية التي ألقي القبض عليها هي أخته

وقتل البغدادي نفسه الشهر الماضي خلال مداهمة نفذتها القوات الأمريكية الخاصة في شمال غرب سوريا. وأكد تنظيم داعش في تسجيل صوتي نشر على الإنترنت يوم الخميس موت زعيمه وتوعد بالثأر من الولايات المتحدة

روابط ذات صلة

أمانة عسير تشدد الرقابة على أراضي الدولة و تستعيد أكثر من 4 مليون م2

أمانة عسير تشدد الرقابة على أراضي الدولة و تستعيد أكثر من 4 مليون م2
السودان يبحث منح الفقراء تحويلات نقدية

السودان يبحث منح الفقراء تحويلات نقدية
ضبط مستودع لتخزين اللحوم والأجبان الفاسدة في مكة المكرمة

ضبط مستودع لتخزين اللحوم والأجبان الفاسدة في مكة المكرمة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*