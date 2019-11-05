دعم بلا حدود لعودة إعمار اليمن

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يعيش اليمن ظروفاً استثنائية صعبة بعد انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية، وجاء إنشاء تحالف استعادة الشرعية بطلب من الحكومة اليمنية؛ لإنهاء انقلاب الحوثي المدعوم من إيران، وعدم السماح للنظام الإيراني بتطويق المنطقة وتحويل اليمن كبؤرة إرهابية طائفية.

بدأ التحالف عملياته منذ 2015 فحقق نجاحات متواصلة، كما تمكن من خلالها التصدي للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران وحرر المدن اليمنية، فعلى الصعيد العسكري تمكن التحالف من كبح وخنق الحوثيين وعدم السماح لهم بالتمدد، لكن هذا النجاح قابله اختلاف بين مكونات الشعب اليمني، قبل أن تدعم السعودية والإمارات دعوى لجمع الكلمة وتوحيد الصف، فكان “اتفاق الرياض”.

ومع توقيع “اتفاق الرياض” سوف يطوي اليمنيون صفحة مهمة في تاريخهم، وذلك بعد أن أدارت السعودية المفاوضات بحنكة لحقن الدماء والتوصل لحل سلمي، فقدمت السعودية المصالح الاستراتيجية لليمن لتعزيز أمنها واستقرارها.

فالمملكة هي الداعم الأول لكل الدول العربية والإسلامية دائما تقف الي جانبهم، وتساعد وتساند وتعطى، وتأكيدًا لتلك المساندة والعطاء للسعودية تأتي الأولوية لليمن الشقيقة من خلال إعادة الاستقرار التعليمي والاقتصاد والصحي.

وتأكيداً للدور السعودي البناء تم تأسيس البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في 2018، فانطلق البرنامج بمنهج يشمل البعد الإنساني والتنموي والاقتصادي، في كافة المجالات التي تمس حياه الشعب اليمني.

ويهدف البرنامج لتنمية اليمن عبر إعادة بناء وتطوير البنية التحتية التي تأثرت بالحرب وإعادة بناء وتأهيل القدرات في مجالات الصناعة والزراعة والاتصالات والنقل وتطوير الخدمات الطبية والتعليم وخلق فرص العمل من خلال مشاريع تنموية.

بإنشاء عدة مشاريع مختلفة سوف يتم تنفيذها في إطار عملية إعادة إعمار اليمن، ومنها مطار مآرب حيث يتسع قرابة 2 مليون مسافر سنويًا وسيوفر فرصًا استثمارية كبيرة، بالإضافة انه سيوفر خمسة الآلف وظيفة مباشرة وعشرة الآلف وظيفة غير مباشرة، وكذلك مدينة الملك سلمان التعليمية والطبية في محافظة المهرة، والتي ستضم كليتين للطب والتعليم، إضافة إلى مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز بقدرة استيعابية لـ 200 سرير بكامل خدماته من كوادر طبية وتمريضية.

تحالف دعم الشرعية في اليمن سيستمر في دعم الشرعية ولجم الحوثي، فالشعب اليمني في قلب واهتمام قيادة المملكة لتحقق الاستقرار في اليمن وها هي تستمر في تنفيذ خطط البرنامج السعودي لإعمار اليمن وخلق بنية تحتية جديدة في المجالات كافة التي يحتاجها المواطن اليمني الشقيق.