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الأمير فيصل بن مشعل يطلع على نتائج اجتماع لجنة أهالي القصيم بمحافظة عنيزة

الأمير فيصل بن مشعل يطلع على نتائج اجتماع لجنة أهالي القصيم بمحافظة عنيزة

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الأمير فيصل بن مشعل يطلع على نتائج اجتماع لجنة أهالي القصيم بمحافظة عنيزة

الأمير فيصل بن مشعل يطلع على نتائج اجتماع لجنة أهالي القصيم بمحافظة عنيزة
http://almnatiq.net/?p=794627
المناطق / عنيزة

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, على نتائج اجتماع لجنة أهالي المنطقة, والمقام بمحافظة عنيزة, بحضور وكيل امارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم, ووكيل محافظة عنيزة سعد السليم, ورئيس لجنة أهالي عنيزة محمد القاضي, و56 عضو من أعضاء لجنة الأهالي بالمنطقة.

 

حيث استمع سموه من عضو وأمين عام لجنة أهالي المنطقة الدكتور علي بن فريح العقلاء, على الخطة التشغيلية للجنة أهالي المنطقة لعام 2020, والتي تهدف إلى المساهمة في تقديم المبادرات التنموية وتوفير الخدمات وفق الأساليب والتقنيات الحديثة بالشراكة مع كافة القطاعات, مبينا لسموه على أن الخطة تشتمل على سبعة مسارات تضمنت المسار الإداري والتنموي والثقافي والوطني والاجتماعي والتطوعي والإعلامي, مطلعاً سموه على نتائج الاجتماع الرابع للجنة والتي اشتملت على النظر بمقترحات الأعضاء التطويرية, ومتابعة توصيات الاجتماع السابق, وتشكيل مجلس الإدارة للجنة الأهالي, مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على متابعته وتشجيعه ودعمه الدائم للجنة أهالي المنطقة وأعمالها.

 

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, على أهمية تأسيس عمل قائم على التعاون ونبذ الفرقة والتكاتف على قلب رجل واحد كون الجميع جزء من هذه البلاد المباركة وقوة لحمتها الوطنية, مبيناً لكافة الأعضاء على أنهم قدوه وخلفهم أجيال سوف تقتدي بهم سلباً أو ايجاباً, وتقتدي بكل ظاهرة سلوكية وما يقدم من أعمال لخدمة الوطن والمنطقة وأهلها, مؤكداً عن فخره واعتزازه بتوسيع دائرة الاختيار لأعضاء لجنة أهالي المنطقة لتشمل معظم المحافظات, مبيناً على أن الأخوة الأعضاء يمثلون الجميع ـ بإذن الله ـ لما فيه خير المنطقة والوطن الغالي, مشيراً على أن ثلثي ما نسعى له من طموح وتطلعات تحقق ـ بفضل الله ـ بهذه اللحمة بين أعضاء اللجنة واجتماعها الدوري والذي ينعكس من خلاله كل فخر واعتزاز.

 

وقال سموه : إن لجنة الأهالي تخدم توجهات وحدة الوطن ومكملة لكافة الأعمال الاجتماعية والتنموية بالشراكة مع القطاعات الحكومية, وكل عضو فيها عليه أن يقدم كل ما يستطيع من مبادرات قائمة على روح التعاون المثمر لكل انجاز لهذه المنطقة والوطن.

 

وتطلع سمو الأمير فيصل بن مشعل على أهمية أن تقوم كل أعمال لجنة أهالي المنطقة على أكمل وجه كما هو طموح كل مواطن ومواطنة من أبناء هذه المنطقة, مؤكداً على أن خدمة الوطن ليست محصورة على الموظفين بل تمتد إلى كل فرد من أبناءه, وهي امانة في عنق كل مواطن, مشيراً على أهمية الالتزام بكل ما يوحد الكلمة كما هو توجيه حكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ, مقدماً شكره لأمين لجنة أهالي المنطقة الدكتور علي العقلاء وكافة أعضاء اللجنة ولمحافظ وأهالي عنيزة على هذه الجهود المباركة, سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد.

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