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هدف يبدأ إيداع مخصصات حافز لشهر أكتوبر

هدف يبدأ إيداع مخصصات حافز لشهر أكتوبر
http://almnatiq.net/?p=794628
المناطق_الرياض

بدأ صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، إيداع المخصصات المالية في الحسابات البنكية للمستفيدين من برنامج حافز، وذلك عن شهر أكتوبر 2019م.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، بحسب البيان، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول؛ بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم.

ويحرص هدف على إطلاق برامج محفزة للتوطين وعقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة؛ لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

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