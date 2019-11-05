البدء في حصر الأراضي المملوكة للدولة على طول طريق جدة – مكة .. ودعوة عاجلة لأصحاب العقارات!

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بدأت الهيئة العامة لعقارات الدولة في تحديد وحصر الأراضي المملوكة للدولة، على طول طريق “جدة – مكة” الجديد، وكذلك الدائري الجديد شرق جدة، بهدف اتخاذ الإجراءات لاستخراج صكوك عليهما باسم الدولة.

فحص صكوك الملكية

وحددت الهيئة النطاق المستهدف بعرض 500 متر على طول الطريق السريع الجديد “مكة – جدة”، داعية أصحاب العقارات لمراجعة الجهات المعنية لفحص صكوك ملكياتهم وعرضها على اللجنة المختصة، لتقييد العقارات التي يحمل أصحابها صكوكاً شرعية في وزارة العدل أو الأمانة أو الهيئة العامة للعقار، وما بقي من أرض يعود للدولة.

حصر الأراضي

من جهته دعا المسؤول بغرفة جدة عبد الله الأحمري، للتفاعل مع عمليات حصر الأراضي لإنهاء وجود الأراضي المهملة، مضيفاً أنه في حال وجود أراض تعدى عليها مواطنون وبنوا منازل عليها في حدود 900 متر مربع، عليهم مراجعة المحكمة لمنحهم صكوكا بمبالغ رمزية، مراعاة لظروفهم.