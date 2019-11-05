شرطة القصيم تضبط ثلاثة مقيمين تورطوا بسرقة معدات زراعية بالشيحية

المناطق - بريدة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت بفضل الله تعالى عن ضبط ثلاثة مقيمين من الجنسية الباكستانية – في العقدين الثالث والرابع من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم سرقاتٍ لمعداتٍ زراعية بمركز الشيحية ، تقدر قيمتها بما يزيد عن ثلاثمائة ألف ريال ، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم ..

وشرطة منطقة القصيم إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها ..