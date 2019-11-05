احدث الأخبار

الأمير تركي بن هذلول يلتقي نائب مدير عام الشؤون الصحية بنجران
منطقة نجران
 اجتماع للقطاعات الكشفية بالمملكة
منطقة الرياض
 أمير نجران يبارك المبادرات التطوعية لجمعية بر شرورة
منطقة نجران
 “هدف” يودع 488 مليون ريال في حسابات المستفيدين من “حافز” و8 آلاف سعودي يلتحقون بسوق العمل خلال أكتوبر
أبرز المواد
 منح جائزة “أبطال رسل السلام” لشخصيتين سعوديتين
أبرز المواد
 تعليم الطائف يحقق المستوى الذهبي على مستوى المملكة في مسابقة الطالب المدرب والمقامة بجازان
محليات
 شرطة القصيم تضبط ثلاثة مقيمين تورطوا بسرقة معدات زراعية بالشيحية
أبرز المواد
 نمو القطاع الخاص غير النفطي في المملكة عند أعلى مستوى منذ 4 سنوات
أبرز المواد
 البدء في حصر الأراضي المملوكة للدولة على طول طريق جدة – مكة .. ودعوة عاجلة لأصحاب العقارات!
أبرز المواد
 التنمية الاجتماعية تتوصل لمُعنِّف الطفلتين في حائل
أبرز المواد
 هدف يبدأ إيداع مخصصات حافز لشهر أكتوبر
أبرز المواد
 أمانة الجوف تعلن أسماء المرشحات للوظائف الإدارية
أبرز المواد
الأمير تركي بن هذلول يلتقي نائب مدير عام الشؤون الصحية بنجران

الأمير تركي بن هذلول يلتقي نائب مدير عام الشؤون الصحية بنجران

منطقة نجران
اجتماع للقطاعات الكشفية بالمملكة

اجتماع للقطاعات الكشفية بالمملكة

منطقة الرياض
أمير نجران يبارك المبادرات التطوعية لجمعية بر شرورة

أمير نجران يبارك المبادرات التطوعية لجمعية بر شرورة

منطقة نجران
“هدف” يودع 488 مليون ريال في حسابات المستفيدين من “حافز” و8 آلاف سعودي يلتحقون بسوق العمل خلال أكتوبر

“هدف” يودع 488 مليون ريال في حسابات المستفيدين من “حافز” و8 آلاف سعودي يلتحقون بسوق العمل خلال أكتوبر

أبرز المواد

تعليم الطائف يحقق المستوى الذهبي على مستوى المملكة في مسابقة الطالب المدرب والمقامة بجازان

تعليم الطائف يحقق المستوى الذهبي على مستوى المملكة في مسابقة الطالب المدرب والمقامة بجازان
http://almnatiq.net/?p=794648
المناطق_عادل الزهراني

حققت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف المستوى الذهبي في مسابقة الطالب المدرب “تثقيف الأقران” لتتأهل بذلك على مستوى الوزارة في التصفيات التي أقيمت في منطقة جازان ،
وتفصيلاً ، حقق الطالب عمرو فائز القرشي من ثانوية ثقيف المستوى الذهبي في مسابقة الطالب المدرب “تثقيف الأقران” والذي يهدف لنشر الوعي وبناء المهارات ورفع مستوى المعرفة وتعزيز السلوك الإيجابي وتنمية مهارات الطلاب في التدريب وفنون القيادة وتحمل المسؤولية الشخصية.
وقدم المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي التهنئة للطالب القرشي على ما تحقق من إنجاز جديد يضاف الى ما حققته الإدارة من إنجازات سابقة ومؤكدا أن ذلك كان ثمرة لجهود بذلت حتى تحقق هذا الإنجاز ، متمنيا للطالب التوفيق في المراحل القادمه . ومثمنا جهود ادارة النشاط الطلابي ممثلة في مدير الادارة سامي العصيمي وزملاءه في قسم التدريب والبرامج العامة على الدعم والتحفيز والمتابعة للطلاب متمنيا للجميع التوفيق ، كما ثمن اللهيبي جهود مدرسة ثقيف الثانوية ومكتب تعليم شرق على الدعم وتهيئة الظروف المناسبة للطالب لتحقيق التميز.
يذكر أن طلاب تعليم الطائف الذين تأهلو للتصفيات النهائية بمدينة جازان ١٤٤١في مسابقة الطالب المدرب “تثقيف الأقران”هم : عمر عبدالله الزهراني من ثانوية شباب الفهد ، عبدالرحمن محمد الحارثي من ثانوية القيروان ، عمرو فايز القرشي من ثانوية ثقيف وكان يرافقهم رئيس قسم البرامج العامة والتدريب المشرف التربوي علي الحليفي للدخول في هذه المنافسات على مستوى المملكة بجازان .

روابط ذات صلة

“هدف” يودع 488 مليون ريال في حسابات المستفيدين من “حافز” و8 آلاف سعودي يلتحقون بسوق العمل خلال أكتوبر

“هدف” يودع 488 مليون ريال في حسابات المستفيدين من “حافز” و8 آلاف سعودي يلتحقون بسوق العمل خلال أكتوبر
منح جائزة “أبطال رسل السلام” لشخصيتين سعوديتين

منح جائزة “أبطال رسل السلام” لشخصيتين سعوديتين
هدف يبدأ إيداع مخصصات حافز لشهر أكتوبر

هدف يبدأ إيداع مخصصات حافز لشهر أكتوبر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*