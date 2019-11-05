تعليم الطائف يحقق المستوى الذهبي على مستوى المملكة في مسابقة الطالب المدرب والمقامة بجازان

المناطق_عادل الزهراني

حققت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف المستوى الذهبي في مسابقة الطالب المدرب “تثقيف الأقران” لتتأهل بذلك على مستوى الوزارة في التصفيات التي أقيمت في منطقة جازان ،

وتفصيلاً ، حقق الطالب عمرو فائز القرشي من ثانوية ثقيف المستوى الذهبي في مسابقة الطالب المدرب “تثقيف الأقران” والذي يهدف لنشر الوعي وبناء المهارات ورفع مستوى المعرفة وتعزيز السلوك الإيجابي وتنمية مهارات الطلاب في التدريب وفنون القيادة وتحمل المسؤولية الشخصية.

وقدم المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي التهنئة للطالب القرشي على ما تحقق من إنجاز جديد يضاف الى ما حققته الإدارة من إنجازات سابقة ومؤكدا أن ذلك كان ثمرة لجهود بذلت حتى تحقق هذا الإنجاز ، متمنيا للطالب التوفيق في المراحل القادمه . ومثمنا جهود ادارة النشاط الطلابي ممثلة في مدير الادارة سامي العصيمي وزملاءه في قسم التدريب والبرامج العامة على الدعم والتحفيز والمتابعة للطلاب متمنيا للجميع التوفيق ، كما ثمن اللهيبي جهود مدرسة ثقيف الثانوية ومكتب تعليم شرق على الدعم وتهيئة الظروف المناسبة للطالب لتحقيق التميز.

يذكر أن طلاب تعليم الطائف الذين تأهلو للتصفيات النهائية بمدينة جازان ١٤٤١في مسابقة الطالب المدرب “تثقيف الأقران”هم : عمر عبدالله الزهراني من ثانوية شباب الفهد ، عبدالرحمن محمد الحارثي من ثانوية القيروان ، عمرو فايز القرشي من ثانوية ثقيف وكان يرافقهم رئيس قسم البرامج العامة والتدريب المشرف التربوي علي الحليفي للدخول في هذه المنافسات على مستوى المملكة بجازان .