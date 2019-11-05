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نائب أمير نجران يلتقي مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة

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الأمير تركي بن هذلول يلتقي نائب مدير عام الشؤون الصحية بنجران

الأمير تركي بن هذلول يلتقي نائب مدير عام الشؤون الصحية بنجران

منطقة نجران

اجتماع للقطاعات الكشفية بالمملكة

اجتماع للقطاعات الكشفية بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=794663
الرياض - مبارك الدوسري

عقدت أمانة جمعية الكشافة العربية السعودية ، مؤخراً اجتماعاً للمسؤولين عن الكشافة  في مختلف القطاعات الكشفية  ، بحضور الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي ، وذلك بمقرها الرئيس بالرياض .

وأوضح الحربي أن الاجتماع ناقش العديد من النقاط المدرجة على جدول اعمال الاجتماع ومن ابرزها مناقشة خطة وبرامج الجمعية لعام 1441هـ ، وخطة العمل المشترك بين القطاعات الكشفية للعام 1441هـ ، والتطلعات لعام 1442هـ ، كما ناقش الاجتماع المشاركات الخارجية لعامي 2020م ، و 2021م ، وكذا مخرجات البرامج الكشفية المركزية .

وأفاد الحربي أن الاجتماع خرج بالعديد من التوصيات التي ستسهم في تحقيق أهداف البرنامج الزمني للخطة العامة للجمعية .

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