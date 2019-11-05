اجتماع للقطاعات الكشفية بالمملكة

الرياض - مبارك الدوسري

عقدت أمانة جمعية الكشافة العربية السعودية ، مؤخراً اجتماعاً للمسؤولين عن الكشافة في مختلف القطاعات الكشفية ، بحضور الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي ، وذلك بمقرها الرئيس بالرياض .

وأوضح الحربي أن الاجتماع ناقش العديد من النقاط المدرجة على جدول اعمال الاجتماع ومن ابرزها مناقشة خطة وبرامج الجمعية لعام 1441هـ ، وخطة العمل المشترك بين القطاعات الكشفية للعام 1441هـ ، والتطلعات لعام 1442هـ ، كما ناقش الاجتماع المشاركات الخارجية لعامي 2020م ، و 2021م ، وكذا مخرجات البرامج الكشفية المركزية .

وأفاد الحربي أن الاجتماع خرج بالعديد من التوصيات التي ستسهم في تحقيق أهداف البرنامج الزمني للخطة العامة للجمعية .