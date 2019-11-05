الأمير تركي بن هذلول يلتقي نائب مدير عام الشؤون الصحية بنجران

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، في مكتبه بالإمارة اليوم، نائب مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم.

وناقش سموه خلال اللقاء سير العمل وما تقدمه المديرية من خدمات صحية في مدينة نجران ومحافظات المنطقة.

ونوه سموه بالجهود التي يقدمها منسوبو الشؤون الصحية بالمنطقة، مؤكداً أهمية الاستمرار في العمل على تحسين الجودة والارتقاء بمستويات الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي التي تتوافق مع تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على توفير الرعاية الصحية الشاملة و تقديم خدمات صحية مميزة تلبي احتياجات المستفيدين منها.