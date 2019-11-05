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أردوغان: سنبقى في سوريا والعراق حتى “نحررها” ممن يهددنا

أردوغان: سنبقى في سوريا والعراق حتى “نحررها” ممن يهددنا

أبرز المواد
نائب أمير نجران يلتقي مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة

نائب أمير نجران يلتقي مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة

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الأمير تركي بن هذلول يلتقي نائب مدير عام الشؤون الصحية بنجران

الأمير تركي بن هذلول يلتقي نائب مدير عام الشؤون الصحية بنجران

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اجتماع للقطاعات الكشفية بالمملكة

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أردوغان: سنبقى في سوريا والعراق حتى “نحررها” ممن يهددنا

أردوغان: سنبقى في سوريا والعراق حتى “نحررها” ممن يهددنا
http://almnatiq.net/?p=794673
المناطق - وكالات

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن القوات التركية ستبقى في الأراضي السورية والعراقية حتى “تحريرها”، على حد تعبيره، من التنظيمات التي تعتبرها أنقرة تهديداً لها.

وقال أردوغان اليوم: “سنبقى في الأراضي السورية والعراقية حتى نحررها من التنظيمات التي تهددنا”.

وأكد أردوغان أن وحدات حماية الشعب الكردية السورية لم تغادر تل رفعت ومنبج في سوريا رغم الاتفاقات التي أبرمت مع الولايات المتحدة وروسيا في هذا الشأن.

وأضاف أن “تركيا ستلتزم باتفاقياتها” مع واشنطن وموكسو بشأن سوريا “طالما التزمتا بوعودهما”.

وفي سياق آخر، قال أردوغان إن “هناك دولاً تصطنع الحجج” لفرض عقوبات على تركيا.

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