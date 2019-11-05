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روسيا “قلقة” من قرار إيران استئناف تخصيب اليورانيوم

روسيا “قلقة” من قرار إيران استئناف تخصيب اليورانيوم
http://almnatiq.net/?p=794680
المناطق - وكالات

عبرت روسيا، اليوم الثلاثاء، عن القلق إزاء قرار إيران استئناف تخصيب اليورانيوم في منشأة تحت الأرض جنوب طهران في خطوة جديدة عقب انسحابها من اتفاق مع الدول الكبرى.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للصحافيين: “إننا نراقب بقلق تطور الوضع”، مضيفاً: “نحن نؤيد الحفاظ على هذا الاتفاق”.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، أن إيران ستقلص مزيداً من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وذلك بضخ الغاز في أجهزة طرد مركزي بمحطة “فوردو” بدءا من يوم غد الأربعاء.

ونقل موقع قناة “العالم” الإيرانية الرسمية على “تويتر” عن روحاني قوله: “نريد اليوم أن نعلن عن خطوتنا الرابعة (لتخفيض الالتزامات) في الاتفاق النووي”.

وأضاف: “سأعلن صباح الغد أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستخطو الخطوة الرابعة”، مؤكداً: “خطوتنا الرابعة قابلة للعودة إلى الخطوة التي ما قبلها في حال عودة أوروبا إلى التزاماتها”.

وقالت إيران، أمس الاثنين، إنها دشنت مجموعة جديدة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة لتسريع تخصيب اليورانيوم بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووية واستئناف العقوبات على إيران التي أضرت بصادراتها النفطية.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت العام الماضي من الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران مع القوى الكبرى عام 2015، وعاودت فرض عقوبات عليها. وردت طهران بأن قلصت تدريجيا التزاماتها بموجب الاتفاق.

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