مسؤول في “الأهلي كابيتال”: فترة اكتتاب الأفراد والمؤسسات في طرح “أرامكو” ستبدأ في وقت واحد.. والأفراد سيكتتبون بالحد الأعلى للنطاق السعري

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قال سلطان موسى، نائب رئيس المصرفية الاستثمارية في شركة المالية “الأهلي كابيتال” المستشار المالي لشركة أرامكو السعودية، إن آلية الاكتتاب في أرامكو تتضمن بدء فترة اكتتاب الأفراد والمؤسسات في نفس الوقت.

وأضاف خلال شرح للمستثمرين ضمن مؤتمر عقدته “أرامكو” أمس الأول للإعلان عن طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، أن فترة اكتتاب الأفراد ستستمر لمدة 10 أيام وفترة اكتتاب المؤسسات 18 يومًا، مبينا أن هذه الفترة تعد مناسبة وكافية وأن هذه الآلية متبعة في معظم الطروحات العالمية.

وبين أنه سيتم الإعلان عن النطاق السعري لاكتتاب أرامكو وإتاحة مسودة نشرة الإصدار، لبدء عملية اكتتاب المؤسسات والأفراد، مشيرا إلى أن الأفراد سيكتتبون على الحد الأعلى للنطاق السعري، إلى أن يتم تحديد السعر النهائي عن طريق المؤسسات المكتتبة من خلال عملية بناء سجل الأوامر.

وأوضح أنه في حال كان سعر الطرح النهائي أقل من الحد الأعلى للنطاق السعري، فإن أمام المستثمر الفرد خيارين، يتمثل الأول في إعادة قيمة الفرق ما بين الحد الأعلى للنطاق السعري وسعر الطرح النهائي والخيار الثاني يتمثل في استخدام الفائض في تخصيص أسهم إضافية (إذا وجدت).

وأشار إلى أنه في حال كان سعر الطرح النهائي يساوي الحد الأعلى للنطاق السعري فلا يوجد أي فائض أو أسهم إضافية تمنح للفرد.

ولفت إلى أنه يمكن لأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم في المملكة وأي خليجي الاكتتاب في أسهم الشركة.

وبين أن نسبة التخصيص بين المؤسسات والأفراد لم تحدد بعد وسيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من فترة بناء سجل الأوامر وسوف تقوم الشركة بالتشاور مع المستشارين الماليين بتحديد تلك النسب.

وأضاف أنه سيلي ذلك رد فائض أموال الاكتتاب وإعلان نشرة الإصدار النهائية، يعقبها الإدراج والتداول في السوق السعودي.

وأوضح أن آلية الاكتتاب المتبعة في طرح أسهم أرامكو سوف تعمل على تقليل الفترة الزمنية الحالية المتبعة في الطروحات والتي تراوح بين 5 إلى 6 أسابيع لتصبح ثلاثة أسابيع فقط لبدء عملية التداول.

ووفقا للبيانات ، أعلنت “أرامكو” أمس الأول نيتها طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإدراجها في السوق الرئيسية لدى السوق المالية السعودية “تداول”.

ووافقت هيئة السوق المالية على طلب الشركة، تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، على أن يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب.